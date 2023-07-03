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新闻背景：联合国粮食及农业组织

2023年07月03日08:49 | 来源：新华网
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新华社罗马7月2日电 新闻背景：联合国粮食及农业组织

新华社记者周啸天 贺飞

联合国粮食及农业组织（简称“粮农组织”）第43届会议2日在意大利首都罗马举行新任总干事选举，中方候选人、现任总干事屈冬玉以高票成功胜选连任。

粮农组织成立于1945年，总部设在罗马，是联合国系统中专门的农业机构，在全球粮农政策交流、标准制定、信息统计等方面具有重要影响力。现共有194个成员国、一个成员组织（欧盟）和两个准成员（法罗群岛、托克劳）。

作为世界粮农领域的信息中心，粮农组织主要搜集和传播世界粮农生产、贸易和技术信息，促进各成员国之间的信息交流；向成员国提供技术援助，帮助提高农业技术水平；向成员国特别是发展中成员国家提供农业政策支持和咨询服务；商讨国际粮农领域的重大问题，制定有关国际行为准则和法规。

粮农组织机构由大会、理事会和秘书处组成。大会为粮农组织最高权力机构，每两年举行一次，全体成员国参加；理事会隶属于大会，在大会休会期间执行大会所赋予的权力；秘书处是执行机构，负责执行大会和理事会有关决议，处理日常工作。负责人是总干事，由大会选出，任期4年，在大会和理事会的监督下领导秘书处工作。

中国是联合国粮农组织创始成员国之一。自1973年恢复在该组织席位以来，中国与粮农组织一直保持着良好的合作关系，并一直是理事会成员国。1978年至今，粮农组织在华实施了近500个国内、区域和国际项目。同时中国积极履行成员国义务，广泛参与和支持粮农组织活动。

(责编：于洋、刘叶婷)

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