坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼在第三届中非经贸博览会开幕式上发表讲话（6月29日摄）。新华社记者 陈思汗 摄

新华社长沙7月2日电专访：“面对全球性挑战，我们有中国伙伴”——访坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼

新华社记者马峥 刘芳洲 张玉洁

坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼日前在长沙接受新华社记者专访时说，世界正面对紧张政治形势、气候变化等全球性挑战，“好在我们有中国伙伴”，坦桑尼亚将同中国继续保持密切关系、相互帮助、共同发展。

姆维尼说，几十年来，坦中两国作为亲密伙伴，相互支持的决心“没有变化”。

“中国与非洲国家的经贸合作保持强劲势头，各领域密切合作为非中双方带来实惠。”他说。

第三届中非经贸博览会于6月29日在湖南长沙开幕。姆维尼在开幕式上发表讲话时说，非洲各国政府代表团一如既往地积极寻找同中方的对接机会，探索新的国际形势下的合作新模式。中非经贸博览会是实现各方共同目标的理想平台。

“坦桑尼亚是农业国家。通过对基础设施和工业园区的投资，中国正帮助坦桑尼亚提高农产品加工和建立高附加值产业的能力。”姆维尼说，“中国的帮助对我们至关重要。”

他强调，非洲国家希望能够自力更生，同中国的合作对非洲国家实现这一目标至关重要，非中合作创造了一个双赢局面。

姆维尼同样看好非中双方在数字经济领域的合作。“全球正在步入数字经济时代，我们要与时俱进”，坦中双方在信息通信技术等领域合作，有助于推动坦桑尼亚实现数字化转型。

姆维尼对中国发展成就印象深刻：“在中国，数亿人得以摆脱贫困。中国为消除极端贫困作出的努力在任何标准下都是巨大成就。中国为非洲提供了许多值得借鉴的地方。”

姆维尼还热情邀请中国游客前往桑给巴尔旅游观光。“桑给巴尔连续两年被评为‘非洲最美旅行目的地’之一，我们希望在桑给巴尔接待更多中国游客。”（参与记者：杨骏、赵文才）

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