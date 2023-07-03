新华社罗马7月2日电（国际观察）全球粮农事业发展的中国贡献

新华社记者周啸天

联合国粮食及农业组织大会第43届会议2日在意大利首都罗马举行新任总干事选举，中方候选人、现任总干事屈冬玉以高票成功胜选连任。

中国是粮农组织创始成员国之一。自该组织成立以来，中国积极履行成员国义务，广泛参与和支持粮农组织活动。多国农业领域官员与专家表示，中国是粮农组织事务的积极参与者和坚定支持者，以实际行动践行其提出的全球发展倡议，在推动全球减贫和农业发展方面作出了积极贡献，为广大发展中国家落实联合国2030年可持续发展议程提供了重要借鉴。

7月2日，在意大利罗马的联合国粮食及农业组织总部，屈冬玉胜选连任后发表讲话。新华社记者 金马梦妮 摄

赢得信任 高票连任

粮农组织大会第43届会议上，各国代表选举新一届总干事人选。屈冬玉获得168票，赢得连任，将于8月1日起开始第二任期。

2019年6月，屈冬玉在粮农组织大会第41届会议上当选总干事，成为粮农组织历史上首位中国籍总干事。

粮农组织成立于1945年，总部设在罗马，是联合国系统主管粮农领域合作的专门机构，在全球粮农政策交流、标准制定、信息统计等方面具有重要影响力。

粮农组织现有194个成员国以及一个成员组织和两个准成员。大会是粮农组织的最高权力机构，负责审议世界粮农状况，研究重大国际粮农问题，选举、任命总干事等。总干事是该组织执行机构秘书处的负责人，任期4年。

7月2日，联合国粮食及农业组织新任总干事选举在意大利罗马粮农组织总部举行。新华社记者 金马梦妮 摄

积极行动 授人以渔

自1973年中国恢复在粮农组织的席位以来，一直是该组织的理事会成员国。1978年至今，粮农组织在华实施了近500个国内、区域和国际项目。与此同时，中国积极履行成员国义务，广泛参与和支持粮农组织活动。

中国—联合国粮农组织南南合作信托基金自2009年正式设立以来，许多南南合作项目得以实施，300多名中国专家通过这些项目“授人以渔”，分享中国经验和技术，帮助其他发展中国家进一步提升粮食安全水平和农业综合生产能力。

2020年9月，中方宣布设立第三期中国—粮农组织南南合作信托基金。2021年12月，中国同粮农组织签署基金总协定。

“中国一直是粮农组织南南合作和三方合作的重要参与者和坚定支持者。”粮农组织市场及贸易司司长布贝克尔·本·贝尔哈桑说，粮农组织-中国南南合作计划目前在约20个国家开展，10万多人从中受益。

2022年12月，粮农组织还与中国农业科学院签署FAO-CAAS创新平台实施协议。粮农组织驻华代表文康农对此表示，粮农组织和中方机构在国际农业合作领域建立了长期稳固的合作伙伴关系，通过签署创新平台实施协议将进一步密切伙伴关系。

中国作用 备受期待

中国农业农村部部长唐仁健在接受新华社记者采访时表示，屈冬玉成功连任，体现了粮农组织成员国对他第一个任期工作的普遍认可，也体现了国际社会对中国坚定支持多边主义、促进全球发展事业的高度认同。

受到地缘冲突、极端天气等多重因素影响，当前全球粮食安全面临严峻挑战，最新发布的《全球粮食危机报告》指出，2022年全球58个国家和地区约2.58亿人面临严重粮食不安全问题，远高于2021年53个国家和地区1.93亿人的水平。贝尔哈桑指出，长期冲突、气候变化、经济放缓和衰退是全球饥饿和粮食不安全的主要诱因，据初步估计，全球营养不足人口在2022-2023年度可能增加800万到1300万，增长最明显的是亚太地区，其次是撒哈拉以南非洲地区、近东和北非地区。

在这样严峻的背景下，国际社会愈加期待与中国和粮农组织在全球发展倡议、共建“一带一路”等框架下加强合作，共同建设更高效、更包容、更有韧性和可持续的农业粮食体系，努力推动实现2030年可持续发展目标。

贝尔哈桑说，粮农组织—中国南南合作计划将继续协助发展中国家，为全球减贫、应急响应、农业粮食体系转型，以及到2030年实现粮食安全、改善营养状况贡献力量。

粮农组织畜牧生产及动物卫生司司长他纳瓦·天信说，他见证了中国在畜牧业生产方式上的重大变革，相信中国在这些农业领域的宝贵经验能够为更多国家提供帮助和借鉴。

(责编：于洋、徐祥丽)