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第三届中非经贸博览会主展馆长沙国际会展中心。

新华社记者 陈晔华摄

志合者，不以山海为远。6月29日至7月2日，第三届中非经贸博览会在湖南长沙举办。53个建交非洲国家，联合国工发组织、非盟等12个国际组织，30个国内省区市，1700余家中非企业、商协会和金融机构踊跃参会、共商合作，近130名非洲国家部级官员、驻华大使和国际组织负责人出席，外宾达1700人、内宾超1万人，参会规模为历届之最。

作为中非合作论坛框架下最大经贸合作平台，中非经贸博览会的第三次精彩亮相，吸引着全世界的目光：来自29个非洲国家的近1600类商品参展，较上届增长166%。参展商达1500家，较上届增长70%。

跨越山海，万里奔赴；相约盛会，万里比邻。汇聚多方力量，进一步激发地方作用，搭建交流平台，第三届中非经贸博览会推动中非经贸合作不断升级。

对接市场需求

深化经贸洽谈

色泽诱人的红胡椒、香气袭人的可可果、醇香美味的巧克力……走进位于长沙国际会展中心的马达加斯加主题展馆，布展方精心挑选的百余种商品令人目不暇接。

“尝一尝！”参展商拉玛热情地捧上自家公司生产的巧克力。他的公司在马达加斯加，拥有从可可果种植、粗加工到巧克力生产销售的全产业链，规模虽不大，却瞄准了中国大市场。“中国的巧克力市场潜力巨大，我们希望通过博览会，在中国找到合作伙伴或者投资人，把美味的巧克力带到中国来。”

博览会上，“非洲好物”好评连连，“中国制造”广受青睐。

在位于主展馆的邵阳馆前，来自贝宁和加纳的考察团，在样式时尚、富有质感的发制品前停下脚步。邵阳美丽来发制品有限公司副总经理刘婉璐立马上前，介绍产品特点，互留联系方式。刘婉璐告诉记者，美丽来深耕非洲市场多年，这是第三次参加中非经贸博览会，切身感受到博览会举办以来带来的巨大商机。去年，企业对非贸易额突破了2.5亿元。

一旁的娄底馆，来自尼日利亚的客商，饶有兴致地了解着娄底市创微达电器有限公司展出的智能小家电。“我们首次参加中非经贸博览会，前来洽谈的客商络绎不绝，让我们十分振奋。”公司董事长龙志贤告诉记者，公司生产的擦窗机器人、洗地机、高速电吹风等智能家电，已经卖到了坦桑尼亚等非洲国家。看好广阔的非洲市场和中非之间日益便利的贸易条件，公司希望借助博览会平台，开拓南非、肯尼亚等地市场。

市场需求里蕴含着广阔的合作空间。穿行各大展馆，一间间展厅里，既陈列着非洲的红酒、咖啡、手工艺品，也展示着中国的工程机械、医疗器械、日用百货。一场场对接中，既有“新朋友”的初次见面，也有“老朋友”的深度交流；既有世界500强的大企业，也不乏快速成长的小微企业。本届中非经贸博览会签约项目120个、金额103亿美元。发布99个对接合作项目、金额87亿美元，其中11个非洲国家发布74个对接项目，数量为历届之最。

发布系列成果

深化务实合作

今年是共建“一带一路”倡议、真实亲诚对非政策理念和正确义利观提出10周年。10年来，中非经贸走过了怎样的路？

在主展馆醒目位置，本届博览会首次设立的中非高质量共建“一带一路”成果展，吸引了不少嘉宾驻足。这里集中展示了中非在交通、农业等领域的近80个代表性合作项目，其中包括湖南参与的冈比亚农业技术援助项目、马达加斯加杂交水稻项目、摩洛哥中信戴卡铝轮毂工厂和铝铸件工厂项目等。

合作规模不断扩大，合作领域更趋多元，合作机制日益完善。立足新起点，本届博览会举办系列论坛、研讨会、专场活动，集中发布34项合作成果，涵盖标准规范、研究报告、声明倡议等八大类。

博览会期间，海关总署首次发布“中国—非洲贸易指数”，全方位展示中国—非洲贸易发展成就，为政府部门制定完善贸易政策提供科学依据，为进出口企业经营决策提供信息支持，助力中非经贸合作再上新台阶。

中非经贸深度合作高端研讨会上，一系列研究成果首次面向社会亮相。例如，发布中非经贸“创新探索 深度合作”长沙倡议和《中国与非洲经贸关系报告2023》，形成了推进中非经贸深度合作先行的若干方案和中非经贸深度合作先行国家举措建言汇编。《2022年人民币在非洲使用报告》等报告、新书也同期发布。

在中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区对非合作创新成果发布会上，长沙片区发布了八大对非合作创新成果。其中包括对非工程机械出口后市场综合服务中心启用，湖南首批外籍创新创业人才在长停居留便利措施落地实施，对非技术贸易措施研究评议基地创新成果发布等。

中非经贸深度合作先行区项目洽谈会及签约仪式上，湖南省粮油食品进出口集团有限公司与4家公司签订战略合作协议，将在坚果细分领域重点布局及产业链与供应链打造等板块开展多方位深层次合作，建立全面战略合作关系。

凝聚各方共识

共赴美好未来

在阿尔及利亚国家森林公园猴溪餐厅，“欢迎光临”四个红色汉字十分醒目。在餐厅负责人纳杰姆精心设计的背后，有着一个暖心的故事。

故事要从阿尔及利亚南北高速公路修建说起。原来，按照过去的修路规划，百年建筑猴溪餐厅必须拆掉，当地人为此忧心忡忡。

了解情况后，承建方中建五局总承包公司项目人员实地走访，多次现场踏勘，找到了既能完成建设又能避开餐厅的方案，并落地实施，展现了中国企业的责任和担当。

中国企业的海外形象广受国际社会关注。本届博览会首次纳入企业社会责任议题，举办企业社会责任与中非合作高峰对话活动，同时发起了《中国在非企业履行社会责任共同行动倡议》。

心往一处想，劲往一处使。共赴美好未来，离不开交流、合作、共识——

“共建共享一个对所有妇女、对所有人更美好的世界。”中非妇女论坛发出的联合倡议，勾画出中非妇女共同的追求和梦想。倡议明确，要进一步密切中非妇女交流，切实加强妇女领域经验分享和务实合作，在互学互鉴中增进友谊与互信，促进民心相通，让中非友好合作精神代代相传、发扬光大。

青年是中非关系的希望和未来。中非青年创新创业论坛发布了《中非青年创新创业故事集》，湘江新区中非青年创新创业基地正式揭牌，中非青年创新创业、共同发展，未来可期。

在中国—非洲新能源合作论坛上，中方行业专家对加快培育新能源产业链在非洲走深走实建言献策。论坛发起成立“中非新能源产业联盟”，中非在新能源与可再生能源领域携手共谋“绿色未来”。

在中非质量基础设施互联互通论坛，与会嘉宾就如何夯实质量基础设施，促进中非“两个大市场”贸易畅通献计献策，共同助力中非贸易提质增效。

星繁蝉鸣，盛夏已至。盛会落幕，恰是一次重新起航。凝聚共识、增强信心，中非经贸博览会必将进一步助力发展，创造更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2023年07月03日 12 版）

(责编：卫嘉、白宇)