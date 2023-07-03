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推动中非经贸合作再上新台阶（和音）

2023年07月03日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　中非是风雨同舟、守望相助的好朋友、好伙伴、好兄弟。双方积极探索合作新路径，开辟合作增长点，必将推动中非经贸合作再上新台阶，助力构建新时代中非命运共同体

　　

　　贝宁展馆内，花色多样的棉花引人驻足；马达加斯加展馆内，香草荚、可可等让观众品味到非洲岛国的“味道”；刚果（金）展馆内，精美绝伦的铜雕、栩栩如生的木雕等让人目不暇接……在近日举行的第三届中国—非洲经贸博览会现场，众多非洲国家特产同台亮相，展现了中非经贸合作的蓬勃生机和活力。

　　设立中国—非洲经贸博览会，是习近平主席亲自批准的重大对非合作举措。作为中非合作论坛框架下最大的经贸合作平台，中非经贸博览会自2019年以来每两年举办一届，助推并见证中非经贸合作取得丰硕成果。本届博览会参展商和展品数量较上届均大幅增长，平台影响力更大，合作动能更足。美国外交学者网站日前发表文章指出，中非贸易的独特之处在于中国促进贸易的方式，一个关键的例子就是中非经贸博览会。

　　中非经贸博览会的影响力不断扩大，是中非合作互利共赢的真实写照。中非合作的必由之路是发挥各自优势，把中国发展同助力非洲发展紧密结合，实现合作共赢、共同发展。本届博览会期间，中国海关总署首次发布中国—非洲贸易指数。数据显示，2000年至2022年，中国对非洲进出口值由不足1000亿元人民币攀升至1.88万亿元人民币，累计增长超20倍，年均增速达17.7%。中国连续14年稳居非洲最大贸易伙伴国地位，双方经贸合作领域向数字、绿色、航空航天、金融等新兴领域不断延伸。中非经贸合作不断提质升级，关键在于以互利共赢为动力。

　　中非经贸合作高质量发展的基础，在于中非关系的高水平发展。今年是习近平主席提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观10周年。10年来，中非双方始终同舟共济、团结合作，中非新型战略伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系，新时代中非命运共同体建设不断走深走实。从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，中非合作与时俱进，不断找到新的契合点和增长点。在对非合作中，中国坚持真诚友好、平等相待，坚持义利相兼、以义为先，坚持发展为民、务实高效，坚持开放包容、兼收并蓄，赢得非洲国家和非洲人民的充分信任。

　　“中国所做的不是授人以鱼，而是授人以渔。”出席第三届中非经贸博览会的马拉维总统查克维拉指出。本届博览会首次设立中非高质量共建“一带一路”成果展，集中展示共建“一带一路”倡议提出10年来中非双方在农业合作、加工制造等领域的众多合作项目。高质量共建“一带一路”有效提升了非洲自主发展能力，增进了当地人民福祉。在阿尔及利亚，光伏电站项目将源源不断的清洁能源输送到千家万户；在加纳，农村通信及数字网络覆盖项目为300多万人提供高速稳定的信息通信服务；在埃塞俄比亚，一座座工厂拔地而起，为当地提供大量就业机会……“共建‘一带一路’倡议建立在合作、互利、共赢的基础上，为非洲发展作出巨大贡献。”喀麦隆雅温得第二大学经济学家罗尼·恩根奎表示。

　　当今世界，多重挑战和危机交织叠加，发展鸿沟不断拉大。非洲国家更加需要平等互利的合作、真诚无私的帮助。在全面推进中国式现代化的进程中，中国坚持扩大高水平对外开放，推动构建开放型世界经济，将不断为非洲发展提供新机遇。中非合作不断向全方位、多层次、高质量发展，在南南合作和国际对非合作中发挥着重要引领作用。“非洲的命运与中国的经济发展息息相关。”尼日尔商业部长阿哈达·阿卡奇指出。

　　中非是风雨同舟、守望相助的好朋友、好伙伴、好兄弟。双方积极探索合作新路径，开辟合作增长点，必将推动中非经贸合作再上新台阶，助力构建新时代中非命运共同体。

　　《 人民日报 》（ 2023年07月03日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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