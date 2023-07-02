刚果（金）外贸部长布萨接受人民网采访。人民网 孙鸿宇摄

人民网长沙7月2日电 （孙鸿宇）6月29日至7月2日，第三届中国—非洲经贸博览会在湖南长沙举办。刚果（金）外贸部长布萨接受人民网专访时表示，中非经贸博览会是非洲的重要机遇，中刚、中非之间的合作日益密切，发展前景更加光明。

布萨表示，刚果（金）经济发展潜力大，希望与中方积极拓展各领域合作，推动两国贸易多元化发展。刚果（金）拥有8000万公顷可耕地，是世界上拥有第二大可耕地面积的国家，目前已经利用的耕地面积仅为10%，具有农业发展及农产品加工的巨大潜力。纺织业、制药业等也有很大的发展空间。此外，中国是最大的汽车生产国之一，得益于中刚之间的合作，刚果（金）的汽车产业取得较大发展。布萨表示，在绿色发展、能源改善、基础设施建设等方面，中国给刚果（金）带来很多帮助。

除了经济贸易之外，刚果（金）希望学习中国的发展模式。布萨强调，中方坚定促进全方位、深层次、多领域合作。“中国拥有先进的专业技术，丰富的发展经验，中国的经济发展模式给我们带来很多灵感。得益于这种发展模式，中国通过自身努力实现了飞跃。”

“我们对未来刚中合作期待满满，期待刚中之间的务实合作。中国有技术、资金，刚果（金）有资源、人力，双方加深合作，实现共赢。”布萨表示，两国贸易往来蓬勃发展，为提振刚经济发挥了重要作用。

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