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几内亚驻华大使：下一个十年，中非合作会有更多成就

2023年07月02日16:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网长沙7月2日电 （孙鸿宇）今年是“一带一路”倡议提出十周年。“在下一个十年，我们会与中国一道取得更多成就。”几内亚驻华大使阿米娜塔·科伊塔日前在接受人民网专访时表示，“一带一路”倡议是一项创举，为非洲发展中国家提供实实在在的帮助，惠及非洲人民，并为世界发展带来重要启示。

几内亚驻华大使阿米娜塔·科伊塔接受人民网采访。人民网 孙鸿宇摄

几内亚驻华大使阿米娜塔·科伊塔接受人民网采访。人民网 孙鸿宇摄

6月29日至7月2日，第三届中国—非洲经贸博览会在湖南长沙举办。本届博览会以“共谋发展，共享未来”为主题。阿米娜塔表示，中非经贸博览会助推中非经贸往来，促进商品和服务的流动，非洲国家对此十分重视。

本届中非经贸博览会首次设立中非妇女创新创业成果展。博览会期间，阿米娜塔参加了中非妇女论坛及妇女教育及减贫分论坛，并发表了主旨演讲，支持女性受教育的权利。

阿米娜塔是自1958年以来几内亚首位驻华女性大使，她对此十分自豪，“几内亚女性是非常勇敢的女性，她们为获得应有的男女平等、公平正义、正当权益而斗争”。

阿米娜塔表示，非洲永远是中国的朋友。中非需要携手前行，中国是非洲重要且持久的合作伙伴。

几内亚是第一个与中国建交的撒哈拉以南非洲国家。中几建交以来，双方有很多落地项目，比如中方援建的友谊医院、足球场、人民会堂等等。“中方始终秉持真实亲诚对非政策理念。我们对中国有很多期待，在中非合作论坛框架下，中非将会有更丰富的务实合作。”阿米娜塔说。

(责编：刘洁妍、吴成良)

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