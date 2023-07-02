塞舌尔驻华大使安妮·拉福蒂纳接受人民网采访。人民网 宋歌摄

人民网长沙7月2日电 （孙鸿宇）塞舌尔驻华大使安妮·拉福蒂纳近日接受人民网专访时表示，“中国是塞舌尔重要且亲密的合作伙伴”，双方在社会、基建、工程、教育、人员交流等方面保持密切合作并取得良好成果。

“中国所做的是授人以渔，而不只是授人以鱼。”安妮指出，塞舌尔拥有巨大潜力，需要中国的帮助，需要学会如何捕鱼，找到适合自身的发展道路，在平等共赢的基础上，“我们相信中国会帮助塞舌尔取得更多发展”。

6月29日至7月2日，第三届中国—非洲经贸博览会在湖南长沙举办。安妮表示，对于非洲国家来说，中非经贸博览会是一次展示商品与实力的机会。非洲国家共同参展，寻求出口方向，促进中非合作。

本届中非经贸博览会首次设立中非妇女创新创业成果展。博览会期间，安妮参加了中非妇女论坛及妇女与疫后经济恢复分论坛，并发表了主旨演讲，支持女性发展事业，表示“女性企业家在疫后恢复中发挥了重要作用”。

谈及疫后经济恢复时，安妮表示，塞舌尔是一个旅游国家，以自然风景秀美而闻名，拥有众多旅游胜地。如今，她的任务之一是吸引更多中国游客赴塞旅游，探索塞舌尔的文化和美景。

同时，安妮指出，疫情让我们看到经济发展多样化的必要性，不能过于依赖某个产业，要把鸡蛋放在多个篮子里。安妮表示，虽然塞舌尔此次没有参展，但中非经贸博览会作为窗口，“让我们看到未来中塞经济贸易的方向”。

对于中塞关系未来展望，安妮希望中国和塞舌尔可以进一步加强合作，让中塞关系更上一层楼，实现共赢合作。“希望有越来越多的中国游客去塞舌尔旅游。中塞友谊万岁！”

(责编：于洋、吴成良)