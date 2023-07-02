人民网阿什哈巴德7月2日电 （记者李强）6月27日至7月1日，陕西省省长赵刚率代表团对土库曼斯坦进行友好访问，积极落实中国—中亚峰会成果和两国领导人达成的共识，进一步推动提升陕西同土库曼斯坦各领域友好交流和经贸合作水平。

6月29日，土库曼斯坦国家级新城阿尔卡达格市落成仪式举行，土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫出席落成仪式并剪彩。赵刚受邀出席有关活动，向阿尔卡达格市的落成表示祝贺。

访问期间，赵刚分别会见了土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、交通通讯署署长恰克耶夫、农业和环保部部长阿尔特耶夫、能源部部长列杰普梅拉多夫、天然气康采恩总裁巴巴耶夫、石油康采恩总裁阿加贾诺夫、教育部长阿塔耶娃、阿哈尔州州长古尔班诺夫。

赵刚表示，中土两国因古丝路而结缘，友好交往源远流长。今年1月，双方建立全面战略伙伴关系。今年5月，在陕西举行的中国—中亚峰会上，习近平主席同谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫总统举行会晤。陕西位于中国地理版图中心，是古丝绸之路的起点，历史文化悠久、自然景观壮美、物产资源丰富、科教实力雄厚、区位交通便利、开放优势明显。近年来，陕西同土库曼斯坦有关部门、地方政府及企业交流交往密切、合作成果丰硕。陕西愿同土方一道，认真落实中国—中亚峰会成果以及两国领导人达成的重要共识，进一步加强在经贸、交通物流、能源、现代农业、教育、文化、考古及友城等领域的务实合作，携手推进共建“一带一路”高质量发展，为中土关系持续健康稳定发展贡献力量。

土方表示，土高度重视深化土中全面战略伙伴关系，将同中方保持各层级密切交往与合作。土库曼斯坦与中国陕西在经贸、交通物流、现代农业等领域合作潜力巨大、前景广阔，希望以此次来访为契机，推动合作层次不断提升、内涵不断丰富、空间不断拓展，努力实现更高水平的互利共赢。

中国驻土库曼斯坦大使钱乃成出席有关活动。

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