中非经贸合作研究院执行秘书长、湖南大学经济与贸易学院副院长肖皓对《报告》进行解读。人民网 宋歌摄

人民网长沙7月2日电 （宋歌）7月1日，在第三届中非经贸博览会举办期间，由中非经贸合作研究院、商务部国际贸易经济合作研究院主办的中非经贸合作智库研讨会在湖南省长沙国际会议中心举办。会上，中非经贸合作研究院发布《非洲数字经济发展指数与中非数字经济合作报告（2023）》（以下简称《报告》）。

《报告》通过编制非洲数字经济综合发展指数、非洲数字金融发展指数、非洲数字消费发展指数对非洲数字经济的发展情况进行评价，为各方探求数字合作方向、挖掘数字合作潜力、进一步促进中非迈向高质量合作新台阶提出了指导性建议。

本届研讨会主题为“百年变局下中非经贸的合作与共赢”。来自马拉维、尼日利亚、布基纳法索、布隆迪、乍得、莱索托、利比里亚、马里、塞拉利昂9个非洲国家政府代表、驻华使节，国际组织，中国商务部、湖南省商务主管部门代表，对非研究智库和专家学者代表等300余人参加会议。

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