参加视频连线的中俄嘉宾。人民画报社供图

人民网北京7月1日电 （记者李琰）中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）联合“今日俄罗斯”国际通讯社6月30日举办2023年“北京—莫斯科”中俄青年视频连线活动。活动在“今日俄罗斯”国际通讯社北京、莫斯科两地演播室同步举行，并采用了“线上直播+线下互动”形式。

与会嘉宾围绕“推动文化传承发展、深化文明交流互鉴”主题，就全球文明倡议、文化传承与发展、共建“一带一路”与构建人类命运共同体、数字时代下的发展机遇等主题进行了深入研讨交流。

复旦大学中国研究院副研究员刘典指出，全球文明倡议涵盖了尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作等方面的内容，为形成全球数字文明共识提供了方向。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所研究员亚历山大·叶尔绍夫指出，全球文明倡议表明中国倡导尊重世界文明的平等性、多样性和人民性，这不仅是对创建数字世界意义的一次具体阐释，也是提倡文明间相互尊重、相互理解的一次伟大实践。“未来掌握在青年人手中，世界青年将成为践行这一倡议的重要力量，为实现全球文明和谐共存作出积极贡献。”

在中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员高焓迅看来，青年群体一方面要树立和增强民族自尊心和自信心，担当起传统文化传承的重任，另一方面应以科学严谨的态度、持之以恒的精神，积极弘扬并创新传统文化，为实现民族复兴、国家强大而努力。

莫斯科围棋协会主席帖木尔·桑金学习围棋10余年，曾到中国学棋，现在莫斯科开办围棋俱乐部，致力于在俄罗斯推广围棋。他表示，围棋作为中国传统文化的一部分，强调了和谐共存的思想。“围棋是中国的，也是世界的，是俄中民间的共同爱好、共同语言，扩大围棋交流是俄中围棋爱好者的共同愿望。”近些年，俄罗斯围棋蓬勃发展，俄中围棋交流日益频繁。他希望两国青年能通过围棋比赛深化友谊，开阔国际视野，促进民心相通。

中新社评论理论部副主任文龙杰表示，中国提出构建人类命运共同体，着眼于应对全人类所面临的共同挑战，恪守“命运与共”的理念，把本国人民利益同世界人民总体利益结合和统一起来，深刻反映了世界历史发展的大趋势。

莫斯科国立大学亚非学院中文教研室副教授康斯坦金·巴拉波史金认为，两国在科技、教育、创新等领域合作前景广阔。据介绍，目前莫斯科国立大学与多所中国高校开展合作，涵盖经济、科技、新闻、文学等领域。其中，莫斯科国立大学和厦门大学共建的俄中数字经济研究中心将整合金砖国家和“一带一路”沿线国家的教育、科学和文化资源，推进基础研究和应用研究，以实现沿线国家大学的科研成果产业化应用。

(责编：于洋、吴成良)