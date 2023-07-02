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中哈高校举办首届前沿科学研讨会

2023年07月02日13:38 | 来源：人民网-国际频道
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图为研讨会现场。 中国驻阿拉木图总领事馆供图

图为研讨会现场。 中国驻阿拉木图总领事馆供图

人民网阿斯塔纳7月1日电 （记者李强）6月30日，中哈前沿科学研讨会在阿里法拉比哈萨克国立大学举行。中哈双方材料科学、计算机科学、通信工程等领域专家学者近百人参加活动。

开幕式上，中国驻阿拉木图总领事蒋薇表示，西北工业大学与哈萨克国立大学在哈共建分校实现了中哈教育领域合作重大突破，具有重要示范意义，希望两校以此为契机，加强前沿科学研究交流，培养更多服务中哈世代友好事业的青年才俊，为打造中哈关系新的“黄金三十年”提供科学力量和智力支持。

阿里法拉比哈萨克国立大学校长图伊梅巴耶夫表示，吸引外国优质理工科高校在哈开设分校是托卡耶夫总统提出的战略规划。西工大哈萨克斯坦分校作为中国高校在哈乃至中亚地区首家分校具有特殊意义。此次研讨会有助于双方高质量推进分校建设，为两国关系发展增添新的内涵。

西北工业大学代表团团长张富利教授表示，西工大愿同哈国立大学落实好两国元首重要共识，在教育、科研等领域加强交流互鉴，促进共同提升，为服务两国高质量共建“一带一路”作出积极贡献。

与会人员一致表示，分校的建立为扩大两国教育、科技、人文等领域交流合作搭建了新平台，为深化互利共赢开辟了新前景，将严格按照工作要求，充分发挥各自优势、高效协作推进分校建设，共同助力构建人类命运共同体。

(责编：于洋、吴成良)

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