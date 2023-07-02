人民网柏林7月1日电 （记者刘仲华）日内瓦消息：6月30日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在联合国人权理事会第53届会议代表印度、俄罗斯、沙特阿拉伯、乌拉圭、埃塞俄比亚等60个国家就老年妇女问题作共同发言。

共同发言指出，北京世界妇女大会召开以来，全球妇女事业有了显著发展。同时，随着全球人口日益老龄化，老年妇女面临年龄歧视、贫困、社会保障不足等困难，促进和保护老年妇女权利是各国需要面对的重要议题。

共同发言强调，今年是《世界人权宣言》通过75周年、《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年、《马德里老龄问题国际行动计划》通过21周年。

共同发言呼吁，各方应以此为契机，重振上述文件精神，采取切实措施消除老年妇女面临的各类困难，保障其合法权益，不让任何一个人掉队。一是促进平等，切实落实《北京宣言》和《行动纲领》，消除针对老年妇女的偏见、歧视和暴力，推动社会服务给予更多关心关爱。二是强化保障，为老年妇女提供更加完备的养老条件，包括医疗、失业等社会保障待遇。三是提高参与，尤其是扩大老年妇女对经济社会文化事务的参与，让她们成为推动落实2030年可持续发展议程、实现疫后复苏和发展的参与者、贡献者和受益者。中方愿与各方一道共同努力。

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