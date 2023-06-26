新华社莫斯科6月26日电 综合新华社驻外记者报道：据多家俄罗斯媒体26日报道，针对俄私营军事实体瓦格纳组织创始人普里戈任的刑事案件尚未结案，调查仍在继续。同一天，俄外长拉夫罗夫接受俄媒体采访时表示，私营军事实体瓦格纳发动武装叛乱的企图并不会影响俄罗斯同友好国家的关系。

俄新社、塔斯社和《生意人报》等俄罗斯媒体26日援引俄联邦总检察长办公室消息人士的话报道，截至当天上午，有关普里戈任涉嫌煽动武装叛乱的刑事案件尚未终止，检方尚未作出新决定，调查仍在继续。部分媒体和社交网站早些时候称，俄检察部门已撤销对普里戈任的刑事诉讼。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫当天接受“今日俄罗斯”电视台采访时表示，俄私营军事实体瓦格纳发动武装叛乱的企图并不会影响俄罗斯同友好国家的关系，至于与西方的关系，“此关系已经不复存在”。

拉夫罗夫指出，多国外长表达了对莫斯科的支持，“他们中的许多人表示相信我们不会放任任何破坏国家统一的企图”。

另据俄政府网站26日消息，俄罗斯总理米舒斯京当天与俄副总理召开会议时说，今天的俄罗斯正在经历历史性时刻。当下最重要的是确保俄主权和独立，以及公民安全和福祉。为此，“整个社会的团结尤为重要”。

俄罗斯总统普京26日与伊朗总统莱希通电话。据克里姆林宫当天发布的消息，双方谈及瓦格纳事件，莱希表示全力支持普京。双方还就地区局势和双边合作交换了意见。

俄国防部26日在社交媒体发布消息说，俄国防部长绍伊古视察了参加特别军事行动的西部部队集群某军团前线指挥所。绍伊古听取了该集群司令尼基福罗夫上将关于当前局势的情况报告。他要求西部部队集群的指挥官继续积极进行侦察，以便提早阻止敌方实施计划。

俄罗斯莫斯科市、莫斯科州和沃罗涅日州26日取消早些时候引入的反恐行动状态。俄联邦安全局说，目前，莫斯科地区局势稳定。

美国白宫25日发表声明说，美国总统拜登当天同乌克兰总统泽连斯基通电话，讨论了近期俄罗斯国内局势以及俄乌冲突下美国对乌克兰的支持。拜登重申美国将通过持续的安全、经济和人道主义援助向乌克兰提供支持。

此外，乌克兰国防部副部长马利亚尔26日在社交媒体发文说，自反攻开始以来，已收复南部领土130平方公里。（参与记者：黄河、安晓萌、陈畅、邓仙来、李铭、李东旭）

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