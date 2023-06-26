人民网开罗6月26日电 （记者沈小晓）6月25日，中国政府援助埃及二号卫星初样星交付仪式在埃及航天城卫星总装集成测试（AIT）中心举行。中国驻埃及大使廖力强、埃及国际合作部长拉尼亚、埃及航天署首席执行官谢里夫、中国航天科技集团有限公司总会计师方世力、中国驻埃及使馆公参赵亮等出席。

廖力强大使表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年，援埃二号卫星项目是中埃共建“一带一路”的又一标志性成果，在中埃航天合作领域具有里程碑意义。埃及是中国首个在境外交付国际卫星合作项目的国家，首个完成整星级境外大型试验的国家，也将成为首个具有完备卫星AIT能力的非洲国家。项目实施过程中，中方为埃方提供人员培训，埃方深度参与卫星设计、测试、总装、评审等环节，后续将实施自主测控，有关合作为埃航天事业发展奠定了坚实基础，也将带动非洲大陆航天技术发展。

拉尼亚和谢里夫表示，中国援埃AIT中心和二号卫星项目取得重大进展，极大提升了埃及自主研发卫星和卫星测控能力，埃方对此高度赞赏并衷心感谢。埃及在非洲航天事业发展中扮演重要角色，非洲航天局总部便设在开罗。下阶段，埃方愿同中方一道，不断加强埃中航天领域深度合作，助力非洲航天事业发展。

(责编：苏缨翔、吴成良)