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专访：连续性是中华文明一大优势——访英国作家祈立天

2023年06月26日20:00 | 来源：新华社
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　　痴迷于中国唐诗宋词的英国作家蒂姆·克利索尔德（中文名：祈立天）日前接受新华社记者专访时表示，连续性是中华文明的一大优势，让人们能很容易地理解写在千年前的古诗，也让中国人有机会借鉴古人智慧解决当代问题。

　　祈立天曾在中国生活、工作二十余年。他从第一次接触到中文就产生浓厚兴趣，并开始学习中文。他告诉记者，中华文明的一大特征是“连接古今”。

　　在祈立天看来，语言是传承中华文明的重要载体。他用宋朝文学家黄庭坚的一句诗说明：“‘我见黄河水’……看到这句诗，你就能立即明白黄庭坚要表达的意思。”

　　祈立天的新书《云室：一个英国人眼中的中国古诗》去年出版，呈现他作为一名中华文化爱好者对中国古诗词的理解。在他看来，中国的诗歌有数千年历史、是一种非常有历史连续性的文学体裁，时至今日仍有现实意义，令人产生共鸣。

　　他谈及自己向西方介绍中国古诗的初衷时说，“西方人一向认为中华文明难以理解……但实际上，（中国古诗中）蕴含的思想非常直白，很多西方人都能感同身受”，例如友情、人与自然的关系等等。

　　祈立天根据多年来对中国的观察发现，中国在经济上取得了很大成功，许多人摆脱了贫困。同时，在对外展示优秀传统文化方面也更加自信。

　　步入祈立天家客厅，随处可见中国风装饰，除了由中国画和书法作品组成的背景墙，还有由他亲手在大块木板上雕刻的诗词。

　　他说，不同文明之间的相互理解和学习非常有必要。尽管已经回英国生活，“我仍对中国颇感兴趣，希望帮助中西方更好地相互了解”。他告诉新华社记者，接下来打算骑行探访古丝绸之路上的中国城市，沿途细细品味和研究有关这些城市的古诗并将其翻译成英文。

　　祈立天表示，想要探访古丝绸之路的灵感源自他对共建“一带一路”倡议的兴趣，希望能通过翻译这些古诗让西方人理解，古丝绸之路已存在数千年，而“一带一路”是历史的延续。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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