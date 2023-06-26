新华社尼泊尔博克拉6月26日电 通讯：尼泊尔费瓦湖上的龙舟赛

新华社记者易爱军

端午时节，尼泊尔旅游胜地博克拉费瓦湖一改昔日的宁静。湖面上，八条龙舟竞相角逐；湖岸边，观赛人群呐喊助威……

一时间，在此举行的首届中尼友谊龙舟赛，让费瓦湖成为“欢乐之湖”。蓝天白云映照之下，这个季节难得一见的鱼尾峰和安纳布尔纳峰也都展露真容。

八支参赛龙舟队包括4支尼泊尔队、两支中国队、一支新加坡华人队和一支中尼混合队。每队由1名鼓手、1名舵手和10名划手组成，比赛包括直道200米和500米竞速赛。

配合激昂的鼓点，划手们有节律地挥动着手中的船桨，奋力向终点冲刺，船桨不时激起阵阵浪花。周围观众挥动着中尼国旗，齐声呐喊，加油助威。

博克拉是尼泊尔第二大城市。此次中尼友谊龙舟赛由中国驻尼泊尔大使馆与尼泊尔旅游委员会和博克拉市联合举办。

龙舟赛开幕式上，尼泊尔文化、旅游和民航部部长苏丹·基拉蒂代表尼总理普拉昌达向龙舟赛表达“最良好的祝愿”。基拉蒂表示，相信此次龙舟赛将为尼中关系添砖加瓦。

中国驻尼泊尔大使陈松在致辞时表示，中尼历史和文化关系为两国间的世代友谊提供滋养，成为两国创造更美好未来的动力。他说，联合举办中尼友谊龙舟赛，旨在践行全球文明倡议，推动尼泊尔旅游业发展。

尼泊尔队员拉金德拉·帕里亚尔是第一次参加龙舟赛。首次参赛就能与外国队员竞技，这让他感到非常高兴。他表示今后要多参加训练。作为观众，莎拉拉·阿迪卡里则表示，她非常喜欢看龙舟赛，希望今后能看到更多的龙舟赛。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)