新华社瑞士埃格利绍6月25日电 通讯：“这是一个将人们聚集在一起、让人们达成共识的欢乐时刻”——瑞士埃格利绍龙舟赛见闻

新华社记者王其冰 陈俊侠

莱茵河水面上，碧波粼粼，桨声人影，龙舟竞渡。6月24日和25日，80个比赛船队、1680名选手参加了在瑞士苏黎世州埃格利绍市举行的第31届埃格利绍国际龙舟赛。

竞渡龙舟上，鼓手在船首擂鼓，领桨手在船尾掌舵，坐在龙舟中的20位桨手动作一致，同舟共济，奋力向前。

莱茵河畔，乐队助兴。为了观赏龙舟赛，附近居民和游客云集在埃格利绍。

“当市议会批准组织第一届龙舟赛时，组织者还没有经验。现在，龙舟节有了更多的组织经验、比赛团队和龙舟俱乐部。”第31届埃格利绍国际龙舟赛活动组委会主席费利克斯·迈尔在活动现场表示。

迈尔说，龙舟竞渡在中国文化中占有特殊地位，象征着团队合作和追求卓越。“这是一个将人们聚集在一起、让人们达成共识的欢乐时刻。”

迈尔表示，对龙的赞颂是瑞士和中国共同的传统，这不仅加强了瑞中两国的联系，还提供了文化对话的机会，使我们能够拥抱彼此的差异，同时认识到将我们团结在一起的共同价值观。“让我们珍惜这一时刻，携手努力建设拥抱多样性和促进相互尊重的世界。”

应邀出席龙舟赛的中国驻苏黎世总领事陈昀还把中国传统美食粽子带到了龙舟赛现场。她说：“端午节是中华民族古老而重要的传统节日，赛龙舟是端午节最重要民俗活动之一。吃粽子是端午节必不可少的环节，因此我们专门带来一些自己包的粽子，供大家品尝。”

陈昀说，埃格利绍国际龙舟赛让很多瑞士朋友能在竞技的欢乐中，亲身感受中华传统文化的独特魅力。它再次表明文化不分国界、友谊跨越种族，文明交流互鉴的潮流深入人心。

埃格利绍龙舟俱乐部主席托马斯·尼德曼告诉新华社记者，埃格利绍龙舟赛如今是欧洲规模最大的龙舟赛事之一，并已成为苏黎世州颇受欢迎的地方庆典活动。

2017年，中国首次派出龙舟队参加埃格利绍国际龙舟赛。瑞士苏黎世州华侨华人组织的“龙战队”参加了第31届赛事，船队由沙夫豪森中国人协会发起。该协会主席贾克杰告诉记者，希望借此活动展现广大华侨华人积极融入当地社会文化生活的群体形象。

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