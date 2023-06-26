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中国内蒙古-蒙古国经贸洽谈对接会在乌兰巴托举行

2023年06月26日14:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托6月26日电 （记者霍文）中国内蒙古-蒙古国经贸洽谈对接会22日在蒙古国首都乌兰巴托举行。中国内蒙古自治区商务厅厅长张鸿福、蒙古国工商会主席阿玛尔图布辛、中国驻蒙古国大使馆经济商务参赞宋学军、蒙古国能源部政策规划司可再生能源处处长钢照日格、蒙古国中华总商会会长张义波及来自中蒙两国的企业代表70余人与会。

张鸿福在致辞中表示，此次经贸项目洽谈对接会组织多家能源、电力、物流企业代表参会，这是中国内蒙古自治区扩大中蒙双边贸易规模、持续深化投资合作、加强地方经贸合作等方面的务实活动。

阿玛尔图布辛在致辞中表示，蒙古国政府正在完善投资法律框架，为投资者创造稳定、有利的法律投资条件。中国内蒙古自治区商务厅和蒙古国工商会的此次合作，对加强双边贸易关系，为两国企业直接对话提供了重要的平台。

宋学军在致辞中强调，中国内蒙古-蒙古国经贸项目洽谈对接会是三年多疫情后中蒙两国经贸合作的重要举措，对于深化合作、支持中蒙双边投资贸易，加强中国内蒙古自治区与蒙古国经贸合作具有重要意义。

会议最后，参会中蒙两国能源、电力、运输物流领域的企业代表们进行了洽谈讨论推介活动。据悉，本次洽谈对接会由中国内蒙古自治区商务厅、蒙古国工商会主办，蒙古国中华总商会协办，是中国内蒙古在蒙古国举办“中国商品展”的重要配套活动之一。

(责编：崔越、杨牧)

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