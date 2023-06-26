新华社渥太华6月25日电（记者林威）今年是加拿大《华人移民法案》即“排华法”实施100周年。来自加拿大几个主要城市的近3000名华人24日在首都渥太华国会山广场举行集会，敦促深入反思加拿大种族主义的黑暗历史。

本次活动的组委会由来自加拿大各地华人社区的人士组成。组委会呼吁加全社会正视华人对加拿大经济、科技及多元文化建设等多个方面所做出的积极贡献，反对抹黑攻击华人的丑恶言行。

活动发起人、加拿大联邦参议员胡子修和胡元豹在集会上致辞表示，《华人移民法案》这一不公平法案的颁布实施，对当时的加拿大华人及其家庭造成了严重伤害，是加拿大华人移民史上最黑暗的一页。大家都必须采取行动，确保包括华人在内的所有少数族裔加拿大人不受任何形式的排斥。

19世纪后期，大量华工参与修筑加拿大太平洋铁路。但1885年铁路竣工后，加政府通过《华人入境条例》，用征收高额“人头税”的办法限制华人定居和入境。1923年，加拿大实施新的《华人移民法案》，完全禁止中国人入境和入籍，直至1947年才被废除。2005年以来，加拿大联邦政府、不列颠哥伦比亚省政府和新西敏市政府先后就历史上歧视华人的政策道歉。

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