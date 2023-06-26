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洪都拉斯多地采取宵禁等措施打击犯罪

2023年06月26日13:23 | 来源：新华社
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新华社墨西哥城6月25日电（记者吴昊 朱雨博）特古西加尔巴消息：洪都拉斯总统希奥玛拉·卡斯特罗25日通过社交媒体宣布，洪北部城市乔洛马等地实行宵禁等措施，以应对当地安全形势恶化局面。

卡斯特罗表示，自6月25日起至7月4日，乔洛马将实行宵禁，时间为当地时间晚9时至次日凌晨4时；洪第二大城市圣佩德罗苏拉将于7月4日起实行宵禁。洪都拉斯政府还将在洪北部地区开展多项安全行动，包括突击检查、悬赏缉拿罪犯等。

卡斯特罗表示，洪政府采取安全保障措施以应对当地近日发生的“恐怖袭击事件”。她表示，这些袭击事件是由洪北部苏拉山谷地区的毒枭及其雇佣的暴徒所为。

洪都拉斯安全部部长古斯塔沃·桑切斯在当天举行的新闻发布会上表示，下周将向洪议会提交法案，拟认定相关黑帮或犯罪集团成员等为恐怖分子。

据当地媒体报道，24日晚，一伙武装分子冲入乔洛马市一家台球厅并开枪射击，造成13人死亡。

近来，洪都拉斯安全形势趋于紧张，有组织犯罪案件增多。本月20日，洪首都特古西加尔巴附近一座女子监狱发生暴乱，造成至少46人死亡。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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