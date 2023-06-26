菲律宾侨中学院举行建校百年庆祝活动。中国驻菲律宾大使馆供图

人民网马尼拉6月26日电 （记者樊帆）6月25日，菲律宾侨中学院举行建校百年庆祝活动，中国驻菲律宾大使黄溪连出席并致辞，侨中学院校董会、教育基金会、校领导、校友会和师生代表及华社相关团体负责人约1700人参加。

黄溪连大使表示，华文教育事业关乎广大在菲华侨华人的根脉绵延和永续发展，振兴菲律宾华文教育事业是一项长期的系统工程，需要菲华各界集思广益，共同推进。首先，需要拓展格局，从师资、教材、待遇等各方面为华校建设转型升级提供方向性指导和机制性保障；其次，需要凝聚共识，要秉持开放的心态团结各方共商大计，经过充分讨论形成大家都认可的思路；三是需要广泛参与，必须汇聚主要社团、资深侨领、华社精英等各方面的智慧和力量，真正做到众人拾柴火焰高。使馆愿与各方携手，为推动菲律宾华文教育事业的繁荣发展作出贡献。

侨中学院校长黄琬蓉博士在感言致辞中深情回顾了学院创建百年以来秉持“勤、诚、勇、爱、公”五字校训，风雨兼程办学兴教的艰苦历程，表示学院未来将继续弘扬“自强不息、追求卓越”的侨中精神，继往开来，锐意创新，为传承优秀中华文化、培养具有中华文化气质的菲律宾公民，为振兴华文教育事业再续辉煌。

与会嘉宾盛赞百年侨中为菲华社会繁荣进步以及菲当地发展建设做出的重要贡献，期待各方紧密合作，为帮助广大华校解决难题群策群力，为推动华文教育蓬勃发展不懈奋斗。

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