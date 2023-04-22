新华社莫斯科4月22日电（记者陈汀）俄罗斯外交部22日在其网站发布消息说，鉴于德国政府再次大规模驱逐俄罗斯驻德国外交人员的敌对行为，俄方决定采取“对等”驱逐德国驻俄罗斯外交官的措施，严格限制德国驻俄外交官的最大人数。

俄外交部对德国的行为表示强烈谴责，认为这些行为将继续破坏所有层面的俄德关系。

俄外交部表示，俄方的决定已于本月5日正式通知德国驻俄罗斯大使。

俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃22日在俄“星星”电视台直播节目中说，作为德方驱逐俄外交人员的回应措施，俄方将驱逐20多名德外交人员。

俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席列昂尼德·斯卢茨基在接受俄媒采访时表示，德国越来越追随美国，在双边对话中复制着最不具建设性的措施。柏林大规模驱逐俄罗斯外交官的做法将使已不友好的双边关系复杂化。滥用“驱逐外交官”杠杆只会导致“仅存的一点”俄德关系持续恶化。

德国媒体《焦点》周刊此前曾报道，外交部长贝尔伯克计划驱逐30多名俄罗斯外交官。德国外交部尚未就此发表正式声明，具体被驱逐的俄外交人员人数仍不明确。（参与记者：李超）

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