人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

俄罗斯宣布“对等”驱逐德国外交官

2023年04月22日23:49 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科4月22日电（记者陈汀）俄罗斯外交部22日在其网站发布消息说，鉴于德国政府再次大规模驱逐俄罗斯驻德国外交人员的敌对行为，俄方决定采取“对等”驱逐德国驻俄罗斯外交官的措施，严格限制德国驻俄外交官的最大人数。

　　俄外交部对德国的行为表示强烈谴责，认为这些行为将继续破坏所有层面的俄德关系。

　　俄外交部表示，俄方的决定已于本月5日正式通知德国驻俄罗斯大使。

　　俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃22日在俄“星星”电视台直播节目中说，作为德方驱逐俄外交人员的回应措施，俄方将驱逐20多名德外交人员。

　　俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席列昂尼德·斯卢茨基在接受俄媒采访时表示，德国越来越追随美国，在双边对话中复制着最不具建设性的措施。柏林大规模驱逐俄罗斯外交官的做法将使已不友好的双边关系复杂化。滥用“驱逐外交官”杠杆只会导致“仅存的一点”俄德关系持续恶化。

　　德国媒体《焦点》周刊此前曾报道，外交部长贝尔伯克计划驱逐30多名俄罗斯外交官。德国外交部尚未就此发表正式声明，具体被驱逐的俄外交人员人数仍不明确。（参与记者：李超）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部