本报北京4月21日电 （记者韩晓明）4月21日是习近平主席提出全球安全倡议一周年，外交部发言人汪文斌介绍了一年来中方推进落实倡议的措施及成果。他表示，中方愿同各方一道，秉持安全共同体理念，坚持真正的多边主义，协力应对各种传统和非传统安全挑战，共同推进人类和平发展的崇高事业。

汪文斌在例行记者会上说，面对变乱交织的国际安全形势，习近平主席郑重提出全球安全倡议，倡导以团结精神适应深刻调整的国际格局，以共赢思维应对复杂交织的安全挑战，旨在消弭国际冲突根源、完善全球安全治理，推动国际社会携手为动荡变化的时代注入更多稳定性和确定性，实现世界持久和平与发展。这一重大倡议得到国际社会的广泛赞誉和积极响应，已有80多个国家和一些国际组织对倡议表示赞赏、支持。

“中国是全球安全倡议的提出者，更是落实这一重大倡议的行动派。”汪文斌说，中方秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，同各方深入开展安全理念交流和政策沟通，推动铸剑为犁、安危与共。不久前，中方发布《全球安全倡议概念文件》，进一步阐释了倡议的核心理念与原则、重点合作方向及合作平台和机制。

汪文斌说，中方积极开展斡旋外交，为推动伊朗核、朝鲜半岛、叙利亚、巴勒斯坦等热点问题的政治解决不懈努力。我们发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》《关于阿富汗问题的中国立场》文件，坚定站在和平一边。不久前，沙特和伊朗在北京对话取得重大成果，两国宣布恢复外交关系，这是全球安全倡议的一次成功实践，为地区国家通过对话协商化解矛盾分歧、实现睦邻友好树立了典范。

汪文斌说，中方积极推进国际安全对话交流，推动非洲地区国家举办首届“中国—非洲之角”和平会议，就促进地区和平、发展和治理达成重要共识，为维护非洲安全稳定注入正能量；成功主办第二届中东安全论坛，就国际社会共同推动构建中东安全新架构提出四点建议。“我们还在上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议、东亚合作各机制等多边平台积极推动各方开展安全领域交流合作，汇聚国际社会应对安全挑战共识与合力。”

汪文斌说，中方积极致力于同各方开展抗疫、反恐、生物、网络、粮食、气候变化等非传统安全领域合作。中方在二十国集团框架下提出国际粮食安全合作倡议，推动通过《金砖国家粮食安全合作战略》，为解决当前粮食危机提供中国方案。“中国—太平洋岛国防灾减灾合作中心已于今年2月正式启用，这是我们在倡议框架下帮助发展中国家应对非传统安全挑战的又一有力行动。”

“全球安全倡议是国际公共产品，守护的是全世界人民的幸福安宁。中方愿同各方一道，秉持安全共同体理念，坚持真正的多边主义，协力应对各种传统和非传统安全挑战，共同推进人类和平发展的崇高事业。”汪文斌说。

《 人民日报 》（ 2023年04月22日 03 版）

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