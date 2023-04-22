为期3天的伦敦书展20日闭幕。书展期间，中国参展机构展出的中国精品图书获得广泛关注，中外出版界的交流合作成果丰硕。

从书展首日起，40多家中国出版单位参与的几大中国图书展台人头攒动，新书首发、签约仪式、座谈交流等各类活动亮点纷呈。

中国外文出版发行事业局（中国国际出版集团）此次展出图书近900种，其中90%以上是英文或中英双语图书；其举办的《开放中国》《礼在中国》等主题图书出版合作签约仪式成为伦敦书展首日一大亮点。

参展单位之一、外文出版社社长胡开敏对新华社记者说，图书出版对于不同文明的交流和互相认同，起着非常重要的作用。《开放中国》和《礼在中国》等图书外文版有助于让世界更好地了解一个不断开放、爱好和平的中国。

《开放中国》土耳其文版合作商卡努特国际出版公司总编辑克齐泽说，面对全球性问题，中国提出很多建设性方案，他任职的出版社已出版多部关于人类命运共同体、“一带一路”等的书籍，获得良好反响。

江苏凤凰出版传媒集团今年携近200种精品图书参展，书展期间在凤凰展台举办了小说《有生》英文版首发式、《中国文化知识辞典》英文版签约等多场文化交流活动和数十场图书版权贸易洽谈。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总经理金国华说，国外读者对中国文化的兴趣非常浓厚，公司将努力做好中国文化图书海外传播。

中国外语教学与研究出版社（外研社）与施普林格·自然集团19日在书展现场举办《中国文明的演进》视频书签约仪式。该书作者、美国芝加哥大学历史系教授艾恺梳理评析中华文明发展史，从历史、地理、语言、思想等角度阐释中华文明绵延千年并影响广泛的内在原因。

外研社社长王芳在致辞中表示，《中国文明的演进》视频书签约开启双方中国主题学术图书多媒体合作的新篇章。施普林格·自然集团人文图书副总裁裴米娅表示，双方此次合作是在人文社科图书出版领域的一项创新性举措，有助于将知名学者的思想和理念在多媒体数字时代用更具吸引力的方式呈现，增进海外读者对中国文化的理解。

此外，英国社会科学院院士、著名社会学家马丁·阿尔布劳所著图书《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》中文版首版、英文修订版也同步亮相2023年伦敦书展。

伦敦书展始于1971年，是全球出版业最重要的盛会之一。本届书展18日至20日在伦敦奥林匹亚展览中心举行。

（新华社伦敦4月20日电 记者许凤，参与记者：章博宁、吴鲁、赵小娜）

《 人民日报 》（ 2023年04月22日 03 版）

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