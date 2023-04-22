新华社上海4月21日电 （记者成欣、杨恺）国务委员兼外长秦刚21日在上海分别会见冈比亚外长坦加拉、新开发银行行长罗塞夫。

秦刚指出，冈比亚是中国的好朋友、好伙伴。中国正在推进中国式现代化，将为国际社会带来更大发展机遇。中方愿同冈方加强各层级交往和治国理政交流，继续为冈经济社会发展提供力所能及支持。

坦加拉表示，我刚访问了新疆，亲眼见证了新疆的美好。冈方将继续坚定奉行一个中国政策。冈方赞赏中国政府以人民为中心的执政理念，支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。

秦刚祝贺罗塞夫就任新开行行长并表示，新开行代表了新兴市场和发展中国家群体性崛起的历史大势。希望并相信在罗塞夫领导下，新开行将积极参与全球发展倡议合作，为推动发展中国家加强团结合作、完善全球治理等作出更大贡献。

罗塞夫表示，中国式现代化的巨大成就为发展中国家树立了榜样。新开行应该也能够为改变不公正国际秩序、建立一个更好的多边主义世界、推动构建人类命运共同体发挥重要作用。

《 人民日报 》（ 2023年04月22日 03 版）

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