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“为世界的和平发展作出重要贡献”

本报记者  杨  晔
2023年04月22日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国共产党不断发展壮大，团结带领中国人民克服艰难挑战，取得国家建设发展事业的伟大成就。”越共中央政治局原委员、越南政府原副总理兼外交部长范家谦在接受本报记者采访时说。

　　范家谦曾多次访问中国。他表示，中国取得的经济社会发展成就，离不开中国共产党的领导和中国人民的不懈努力。“中国的国际影响力持续增强，国际地位不断提升，为世界的和平发展作出重要贡献。”

　　范家谦认为，中国选择了正确的发展道路，提出了科学的发展方针和政策。中国始终坚持中国共产党的领导，坚定不移走社会主义道路，坚定不移走和平发展道路，既符合中国国情又顺应时代发展潮流。越南党、国家和人民为中国取得的成就感到骄傲。“这是对越南党、国家和人民建设社会主义事业的巨大鼓舞。”

　　范家谦表示，14亿多中国人民的不懈努力，是中国取得今天成就的力量源泉。中共二十大报告提出，维护人民根本利益，增进民生福祉，不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。范家谦认为，这体现了中国共产党坚持以人民为中心的发展思想。越中两国经贸、投资合作不断取得进展，其他领域互利合作也持续扩大和深化，给两国人民带来了实实在在的利益。

　　“越中是山水相连的友好邻邦，传统友谊源远流长。越中老一辈领导人精心培育的‘同志加兄弟’传统友谊和睦邻友好关系，是越中两党、两国和两国人民共同的宝贵财富。”范家谦认为，近年来，越中两党两国政治互信不断增强，高层交往频繁、形式丰富多样，交流与合作机制日益拓展并发挥成效。

　　范家谦表示，继续推动和深化越中全面战略合作伙伴关系，符合两国人民的愿望和根本利益。希望双方继续扩大各界人士，特别是两国青年一代的友好交往，增进互信和了解，同时继续促进经贸、投资等领域合作，实现更多合作共赢，“为两国人民谋福祉，为地区和世界的和平、合作与发展作出新贡献”。

　　（本报河内电）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月22日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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