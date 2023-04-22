本报记者 韩 硕 郑 翔

4月的上海春风和煦，北外滩的“世界会客厅”花团锦簇。

4月21日，由中国公共外交协会、中国人民外交学会和上海市人民政府共同主办的“中国式现代化与世界”蓝厅论坛在这里举行，来自近80个国家的政府、智库、媒体代表参加。

中国国家主席习近平在向论坛所致贺信中指出，中方愿同各国一道，努力以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，为人类探索现代化道路和更好社会制度提供新助力，推动构建人类命运共同体。习近平主席的贺信引发与会各方热烈反响。

葡萄牙驻华大使保罗·纳西门托表示：“习近平主席的贺信向世界再次传递积极信息，中国式现代化新成就能够为人类探索现代化道路和更好社会制度提供新助力。”纳西门托高度认同习近平主席所指出的，一个国家走向现代化，既要遵循现代化的一般规律，更要符合本国实际、具有本国特色。“现代化道路没有固定模式，各国需要探索适合自己的现代化道路。”他说。

“现代化并非一成不变，也不是只有一种路径。”英国知名学者马丁·雅克表示，中国为世界各国尤其是发展中国家实现现代化提供了新的思路和启迪。“中国经验至关重要，中国式现代化为世界打开新视野。”

美国亚洲协会董事会联席主席桑顿表示，中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化，具有极强的说服力、生命力和启发性，令人印象深刻。只有尊重和支持各国人民对发展道路的自主选择，才能共同绘就百花齐放的人类社会现代化新图景。

巴基斯坦总理特别助理扎法尔对中国式现代化取得的成就感到钦佩。“中国式现代化打破了‘现代化=西方化’的迷思，拓展了发展中国家走向现代化的路径选择，为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案。”

金砖国家新开发银行行长、巴西前总统罗塞夫表示：“改革开放以来，中国成功地使数亿人摆脱贫困，这是一项伟大的创举，在人类历史上绝无仅有。中国式现代化以实现全体人民共同富裕、人与自然和谐共生等为重要特征，是团结、包容、可持续的现代化发展模式。”

在浙江师范大学非洲法语国家研究中心执行主任迪亚洛看来，中国式现代化的成功生动体现在中国发展的方方面面。

复旦大学中国研究院院长张维为表示，实践充分证明，中国式现代化既基于自身国情，又借鉴各国经验；既传承历史文化，又融合现代文明；既造福中国人民，又促进世界共同发展。

“本次蓝厅论坛提供了一个重要平台，让我们能够共同审视当今世界面临的问题，共同讨论中国发展成就所具有的示范和带动效应。”冈比亚外长坦加拉表示，中国式现代化为诸多全球性问题的解决提供了启示。“中国的成功实践激励许多发展中国家去努力寻找适合自身的减贫方案，有效促进发展和繁荣。”

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任孟大为表示：“中国式现代化成就给其他发展中国家带来巨大鼓舞。同时，我们也非常欢迎中方提出的全球文明倡议。包括中华文明、非洲文明在内的不同文明包容共存、交流互鉴，对推动人类社会现代化进程具有重要意义，将促进世界实现美美与共的共同发展。”

埃及前总理沙拉夫表示，中国式现代化是走和平发展道路的现代化。中方倡导和平、发展、合作、共赢，先后提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，致力于构建人类命运共同体。中国实现现代化是世界和平力量的增长，是国际正义力量的壮大。

英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义表示，中国经济实现高质量发展，对世界上所有发展中国家都具有示范效应。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰表示，中国式现代化为全球发展带来更多机遇。“马来西亚对中国式现代化的光明前景充满期待。中国式现代化不仅为广大发展中国家独立自主迈向现代化树立了典范，也为各国繁荣发展提供了新机遇。”

“中国式现代化取得非凡成就，中国的未来充满光明。”美国前驻华大使博卡斯表示。

“在这个不断变化的世界中，中国始终是积极的行动派。中国一直致力于与各国携手应对全球性挑战，致力于构建一个更加包容的世界。中国式现代化的推进会给世界带来更多机遇，让我们的未来变得更加美好。”坦加拉表示。

《 人民日报 》（ 2023年04月22日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)