新华社内罗毕4月21日电（朱国斌 戴天骄）朱巴消息：近日，联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）对中国第九批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营进行首次战备能力评估。中国营以优异成绩通过本次战备能力评估。

战备能力评估主要检验维和部队遂行授权任务、有效应对各类突发事件的能力。联南苏团考评组对中国营的16类211个项目进行核查评估。

评估当日，考评组听取了中国营关于战备能力建设的相关汇报，随后查看了软件资料，并下达演练想定，组织桌面推演。次日，考评组组织维和步兵营进行了警戒搜索、营区防卫、增援和保护平民4项任务的现地演练，重点检验了中国营指挥控制、兵力协同、综合保障、交战规则运用等能力。

考评组组长、联南苏团朱巴战区参谋长瑞贝卡·戈登说：“此次战备能力评估中，中国营精细的方案预案、过硬的专业素质和完善的防卫设施，体现出了一流的工作能力和战备水平。”

自部署至任务区以来，中国第九批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营持续规范快速出动、稳局控局、医疗后送、情况上报等工作流程，积极修缮营区防卫设施，组织开展行为纪律培训、维和法规学习、维和英语应用等工作，不断提高遂行任务能力和战备水平。

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