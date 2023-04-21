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“中国式现代化与世界”蓝厅论坛在上海举行

2023年04月21日22:13 | 来源：新华网
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新华社上海4月21日电（记者成欣、有之炘）“中国式现代化与世界”蓝厅论坛21日在上海“世界会客厅”举行。论坛开幕式上宣读了习近平主席的贺信。中共中央政治局委员、上海市委书记陈吉宁出席开幕式并致辞，国务委员兼外长秦刚发表主旨演讲。

陈吉宁说，习近平主席的贺信强调以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，为人类探索现代化道路和更好社会制度提供新助力，推动构建人类命运共同体。上海将认真贯彻落实，按照中共二十大擘画的宏伟蓝图，率先探索中国式现代化的路径和规律，当好全面建设社会主义现代化国家的排头兵。坚定不移深化更高水平对外开放，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，深度融入全球经济体系，努力成为国内国际双循环的战略链接。围绕构建人类命运共同体，加强与世界更多城市友好往来，扩大人文交流、深化务实合作，更好推动文明交流互鉴。

秦刚表示，中国式现代化有着深刻的历史、实践和理论逻辑，必将为全球经济复苏注入更强劲动能，为各国共同发展开辟更广阔路径，为人类社会进步开创更美好前景，为建设清洁美丽世界提供更可行方案，为世界和平稳定带来更多确定性。中方愿同各方同舟共济，携手共进，推动各具特色的现代化事业，共创世界更加美好的明天。

本次论坛由中国公共外交协会、中国人民外交学会和上海市人民政府共同主办，近80国政府、智库、媒体代表参加。

(责编：杨光宇、牛镛)

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