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“路易·艾黎生平纪念展”在新西兰举办

2023年04月21日21:48 | 来源：新华网
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　　新华社惠灵顿4月21日电（记者卢怀谦 李惠子）由新西兰中国友好协会主办、中国驻新西兰大使馆支持的“路易·艾黎生平纪念展”21日在新西兰首都惠灵顿毛利文化中心开幕，将持续至23日。

　　此次展览展出数十件艾黎生前使用过的实物、百余张珍贵历史图片以及数十件书画艺术作品。

　　中国驻新西兰大使王小龙在开幕式上说，96年前的4月21日，艾黎踏上中国土地，开启了一段在时代变革浪潮中与中国人民风雨同舟的传奇人生。艾黎是中新友谊的重要奠基者和建设者，也是中新友好的“金字招牌”。王小龙呼吁鼓励青年交流，培育更多新时代的“路易·艾黎”。

　　新西兰前议长戴维·卡特在致辞中说，此次展览继续发扬促进新中友好的路易·艾黎精神，年轻一代需要了解艾黎的影响。新中友协主席克里斯·利普斯科姆说，新中友协是70多年前由艾黎建议成立的，他是新中关系史上的一位重要人物。

　　艾黎的养子邓邦镇与妻子卢波携多件画作参展。在路易·艾黎精神引领下，邓邦镇夫妇长期致力于中新文化艺术交流。

　　路易·艾黎（1897-1987）自1927年起在华工作生活60年，是工业合作社运动发起者，山丹培黎学校创办者，将毕生献给中国解放和建设事业，为中国和新西兰人民架起了友谊之桥。

(责编：贾文婷、张悦)

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