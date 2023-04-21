新华社河内4月21日电 通讯：“中文是一门优雅的语言”——越南大学生踊跃体验中国文化

新华社记者胡佳丽

“在我看来，中文是一门优雅的语言。”身着汉服的越南青年杜阮淮南说。为庆祝第14个联合国中文日，他21日一早便来到越南河内大学孔子学院，这里正举办中国文化体验活动。

穿戴中国服饰体验中国文化，是这位21岁的越南河内大学中文系大四学生别出心裁的方式。从小受中国影视剧影响而爱上中国文化的杜阮淮南平时会练习书法、欣赏京剧，常常陶醉于博大精深的东方文化中。

在书法活动区，越南大学生排成长队。来自越南社科院中国研究所的研究员阮文元正忙着根据学生的要求书写汉字。有的希望得到“围魏救赵”，有的则喜欢“生财”，更多的是想要越南名字对应的汉字。应越南河内大学中文系大一学生杜氏明李所求，阮文元挥笔书写汉字“明”。

在杜氏明李手中，还有一幅刚才自己画的大熊猫绘画。记者在中国画体验区看到，这里围坐着许多越南大学生，他们正跟着中国教师一笔一画地勾勒，一只只大熊猫跃然纸上。

在当天的活动中，书法、汉服、中国画、猜谜语、艺术剪纸等多种体验方式精彩纷呈。中国教育部中外语言交流合作中心主任马箭飞说：“河内大学安排了丰富的语言文化活动，充分体现了中越两国传统友谊和文化互鉴。”

马箭飞介绍说，近年来中外语言交流合作中心联合中外教育机构，共同倡议和发起中文日系列文化活动，搭建中外语言教育合作新平台，得到了各国教育机构积极响应。

“中越全面战略合作伙伴关系的进一步深化为学习中文的越南学生创造了更多机会和更广阔前景。”中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟说，目前越南有50多所高校开设中文系或中文专业，有15000名高校学生学习中文。中方已宣布未来5年向越方提供不少于1000个中国政府奖学金名额，以及不少于1000个国际中文教师奖学金名额，帮助越方培养高水平人才和国际中文教师。

越南河内大学副校长阮进勇说，越南的中文学习者越来越多。近年在越南一些工业开发区，中资企业对中文专业人才或懂中文的技术人才需求旺盛。

“我们特别感谢中国政府长期以来对河内大学中文教学的大力支持。”阮进勇表示，“中方的付出让更多越南青年了解真实的中国和友善的中国人民，加深了对中国优秀文化的理解，学到了先进的科学技术，进一步了解了越中深厚的传统友谊。”

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