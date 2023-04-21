新华社北京4月21日电 综合新华社驻外记者报道：4月20日是第14个联合国中文日。中国常驻联合国代表团以及拉脱维亚等国举办多种活动庆祝联合国中文日。

中国常驻联合国代表团、联合国大会部中文翻译处、联合国中国书会在纽约联合国总部共同举办主题为“中国智慧，绿色发展”的庆祝活动。

活动期间，两个主题展览吸引来宾驻足观看：书法家崔学路的“古今书法，道法自然”书法作品展通过不同书体展现汉字流变之美；《上善若水》书画作品展汇集了11位艺术家的绘画和书法作品，强调水在可持续发展中的重要作用。艺术家们还在活动开幕式现场表演古风吟唱《乡村四月》、器乐演奏《花好月圆》、昆曲《长生殿》选段等精彩节目，现场气氛热烈，嘉宾们纷纷对中华文化的恒久魅力表达赞叹。

中国常驻联合国代表张军在开幕式致辞表示，长期以来，国际社会通过中文这一窗口了解中国、理解中国。第77届联大主席克勒希说，中国拥有数千年文化积累，汉字反映了语言、自然、社会间的深刻联系，我们要像中国先贤孟子说的那样“仁民爱物”，共同应对当前国际社会面临的一系列挑战。

20日上午，活动主办方邀请中国科幻作家刘慈欣以视频方式出席“科幻文学与可持续未来”交流会，分享对可持续未来的思考。中国常驻联合国副代表耿爽表示，刘慈欣的科幻作品体现人类命运与共、和衷共济的思想，赋予多边国际合作崇高神圣的职责和使命。中国提出构建人类命运共同体理念，为人类争取更美好的未来贡献中国方案。

拉脱维亚大学孔子学院、拉脱维亚留华同学会20日在拉首都里加共同举办“中文：增进文明对话”主题活动，拉外交部和教育部官员、拉大孔院师生、拉中文爱好者等近200人参加了活动。

拉脱维亚武术协会的舞狮表演拉开了活动序幕。拉脱维亚中小学生流利的中文歌曲演唱、有趣的中文问题抢答赢得阵阵掌声。里加文化中学学生演唱的《漠河舞厅》将活动推向高潮。

中国驻拉脱维亚使馆临时代办宋丹卉在致辞中表示，以汉字为书写载体的中文是中华文明的智慧结晶。希望拉脱维亚朋友们通过学习中文、读懂汉字，走近灿烂的中华文化，为增进两国人民友谊作出贡献。

斯洛文尼亚卢布尔雅那大学孔子学院20日在卢大举办活动，通过书法、绘画、茶艺、文艺表演和美食工作坊等，全方位展示中华传统文化。卢大师生、中国语言文化爱好者、华侨华人、当地市民等300多人参加了活动。

中国驻斯洛文尼亚大使王顺卿说，进入新时代，中文在继承创新中不断发展，在国际交流中的影响力不断增强，焕发出更加蓬勃的生命力，希望通过此类活动，让中文更好发挥在中斯交流合作中的纽带作用，进一步深化两国友好情谊，推动两国关系向前发展。

尼泊尔特里布文大学孔子学院主办的庆祝活动20日在尼泊尔首都加德满都举行。活动开幕式上表演了中文歌曲演唱、诗歌朗诵以及茶艺、书法展示等。

中国驻尼泊尔大使陈松在致辞时指出，中文重要性和影响力持续提升，成为中国同世界各国文明交流互鉴的重要载体。中方愿与尼方持续深化在全球文明倡议框架下的文明对话和交流活动，为中尼友好不断注入新动力。

尼泊尔语言委员会主席戈帕尔·塔库尔在致辞时指出，中文已成为尼泊尔人就业时使用的语言之一。特里布文大学孔子学院是推动尼中语言文化合作可信赖的机构。（参与记者：尚绪谦、郭群、周玥、易爱军）

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