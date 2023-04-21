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专访：务实的治理体系使中国有效应对外部挑战——访巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯

2023年04月21日16:39 | 来源：新华网
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　　新华社巴西利亚4月20日电 专访：务实的治理体系使中国有效应对外部挑战——访巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯

　　新华社记者卞卓丹

　　巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯近日接受新华社记者专访时表示，在复杂多变的国际形势下，中国科学处理发展过程中面临的问题和矛盾，推动经济稳步前行，证明中国治理体系能够有效应对外部挑战。

　　最新数据显示，今年一季度，中国国内生产总值（GDP）同比增长4.5%，比上年四季度环比增长2.2%。皮雷斯指出，数据充分体现了中国经济最近一段时间取得的成就，显示中国经济发展前景值得期待。

　　皮雷斯认为，中国经济治理体系的特点是“组合式规划”，通过务实方式处理各种问题，能够确保中国更有效应对世界经济的不确定性。皮雷斯说，中国治理体系效能与西方部分国家形成鲜明对比。在一些西方国家，受到党派、部门利益冲突影响，像应对气候变化等很多全球性议题的提案、政策无法付诸实施。

　　皮雷斯认为，一些国家就部分技术和产业实施出口管制，只会促进中国加强自主研发。皮雷斯强调，不仅是经济发展，在教育、科研和创新等方面，中国都取得了卓越的成果。“中国科技研发人员正努力克服可再生能源、电动汽车、电信、航空航天、人工智能等领域的各种技术挑战。”

　　展望2023年中国经济发展前景，皮雷斯认为，中国工业生产快速恢复，对外贸易状况保持良好，服务业持续扩张并创造新的就业机会，家庭消费也迅速回暖。“中国今年的经济增长可能相对强劲，并引领世界经济增长。”

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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