新华社北京4月21日电 德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯20日说，定于21日在德国拉姆施泰因空军基地举行的“乌克兰防务联络组织”第四次会议将不会讨论乌克兰加入北大西洋公约组织事宜。

皮斯托里乌斯接受德国电视二台采访时说，乌克兰加入北约的“大门开了条缝，但现在不是做决定的时候”。路透社援引他的话报道，这一决定不能只是为了展示团结，而要经过冷静判断。

2013年8月24日，在德国柏林，一名士兵站在德国国防部的军营内。新华社记者张帆摄

皮斯托里乌斯作出上述表态前，北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格20日上午突访乌克兰首都基辅，重申北约对乌克兰的支持。这也是乌克兰危机去年2月升级以来，北约秘书长首次访问乌克兰。

据路透社报道，斯托尔滕贝格邀请乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基出席7月在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会，并称乌克兰“入约”将是峰会重要议题。不过，北约成员国在接收乌克兰问题上分歧明显。

泽连斯基20日敦促北约成员国领导人拟定乌克兰“入约”路线图。

这是2020年2月12日在比利时布鲁塞尔拍摄的北约总部的资料照片。新华社记者张铖摄

同日，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫重申，乌克兰加入北约将对俄罗斯安全构成“重大威胁”，阻止乌克兰加入北约依旧是俄罗斯特别军事行动的目标之一。

另外，德国国防部一名发言人说，德国在北约成员国波兰和斯洛伐克部署“爱国者”防空导弹系统的任务将在今年结束，其中在波兰的部署任务将于6月结束，在斯洛伐克的部署将于年底结束。

去年11月，一枚导弹落入波兰东部靠近乌克兰边境的一座村庄，导致两人死亡。波兰和北约推断这枚导弹是没有击中目标的乌克兰防空导弹，但称俄方应该为这一事件承担责任。

德国政府随后表示将在波兰部署三套“爱国者”防空导弹系统，其中两套今年1月部署。德国去年还在斯洛伐克部署“爱国者”，作为北约增强东翼力量的举措。

路透社报道，德国现有11套“爱国者”防空导弹系统，希望对有限的军事资源予以更好利用。美国和德国两国政府今年1月表示，将共同向乌克兰提供一套“爱国者”系统，使乌克兰所获“爱国者”系统增至两套。

皮斯托里乌斯近期接受德国媒体采访时承认，在向乌克兰承诺援助大量武器后，德国联邦国防军的装备缺口在扩大。（陈立希）

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