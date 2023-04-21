新华社德国汉诺威4月20日电 （国际观察）人工智能赋能工业制造，一切刚刚开始

新华社记者郭爽 李超 杜哲宇

“工业4.0定义了过去十年的发展，生产线上各个组件开始被连接起来……如今，终于可以通过人工智能技术，使用在过去十年间收集的数据，这是人工智能在工业生产的最初应用。”正在举行的2023年德国汉诺威工业博览会上，展会主办方德意志会展公司董事会主席约亨·科克勒接受新华社记者采访时如是说。

从被誉为“世界工业晴雨表”之一的汉诺威工博会可以看出，过去几年更多作为新兴技术概念的人工智能技术，如今已经开始赋能工业生产。不过，多名业内专家强调，工业制造的人工智能时代“才刚刚开始”。

人工智能开始赋能工业制造

基于日趋成熟的物联网技术，大量数据得以被实时获取，大数据为机器学习提供了数据资源及算法支撑，而云计算则为人工智能提供了灵活的计算资源。这些技术的有机结合，为人工智能技术奠定基础，也推动其不断发展。

正如科克勒所说，大约十年前，汉诺威工博会上首次提出工业4.0概念，生产线上各个组件开始被连接起来，而这也是收集数据的前提。在收集多年数据后，人工智能开始使用这些数据，并在工业生产展开最初应用。

本届工博会上，记者可以明显感觉到，从为生产线设计的最新工具，到应用于产业链的解决方案，人工智能应用已贯穿于设计、生产、管理和服务等制造业的各个环节，其日益多样化的应用场景包括故障监测、预测性维护、智能分拣、设备健康管理、基于视觉的缺陷检测、智能决策、优化生产计划、需求预测等。

美国惠普企业公司首席技术专家托马斯·迈尔表示：“人工智能是我们许多产品的核心组成部分，例如服务器、存储系统或网络。此外，人工智能还帮助我们的客户优化这些系统的性能，并预见和预防可能发生的问题。多年来，在全球范围内，每秒都会从系统中收集数百万的传感器数据来训练人工智能技术，反过来又会用于支持用户进行操作和预测性维护。”

德国自动化领域知名企业费斯托公司技术专家塞巴斯蒂安·施罗夫说，人工智能技术已不仅仅是一种发展趋势，而是已经成为整个行业的标准。

生成式人工智能将加速数字化变革

目前大热的生成式人工智能技术已在本届工博会上出现少量应用。科克勒认为，工业4.0时代对人工智能的应用将走到新的一步，即生成式人工智能的使用。不少技术人员认为，该技术不仅将改变许多工业设计和制造流程，还可能颠覆整个行业。

ASSIST软件公司首席产品官弗拉德·奥特罗科尔告诉记者，这一技术面世以来，人工智能话题更多进入公众关注焦点。尽管最近每年工博会都有人工智能的“身影”，但他认为，今年最特别之处就是生成式人工智能技术已开始与工业领域结合。

例如，贝克霍夫公司就在其“TwinCAT机器学习”控制器集成人工智能解决方案中使用了生成式人工智能技术。

汉诺威工博会上发布的一项调查数据显示，目前在工业领域，三分之一的德国大中型企业决策者认为，生成式人工智能技术将会加速其企业的数字化变革。

德国西韦舆论调查公司对德国1500名工业经理进行的一项调查显示，62%的受访者认为，生成式人工智能在工业中有多重好处，包括节约成本、提高效率和优化商业流程等。

制造业的人工智能时代刚刚开始

不少业界专家认为，人工智能将为工业发展提供更多动力，并加快创新进程。不过，目前展示的人工智能应用大多属于初步创新项目，人工智能大规模深度应用于整个工业制造还需时间。

“我们显然处于工业4.0发展的过程中，但人工智能才刚刚开始。”谷歌工业技术专家蒂诺·古德柳斯对新华社记者说。在他看来，人工智能与工业生产的大规模深度融合“还需要两年时间”。

魏德米勒公司技术专家托比亚斯·高克施特恩表示，将人工智能应用于工业制造，不仅需要人工智能科学家，还需要了解机器和制造的专家，只有各方合作，才能将人工智能应用推向新的时代。

多名专家指出，加强合作是人工智能未来发展的关键，另外，该技术在工业应用的未来在于数学、统计学和神经网络的结合。

(责编：贾文婷、徐祥丽)