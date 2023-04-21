新华社北京4月21日电 欧洲议会20日表决通过一部全面规范加密资产市场的法案，希望对这个方兴未艾却因缺乏监管而“野蛮生长”的行业加以约束，以避免导致许多投资者血本无归的“爆雷”或诈骗丑闻重演。

新法案名为《加密资产市场法规》。根据该法案，加密资产服务供应商有义务保护顾客的数字钱包安全，如果导致投资者加密资产损失，需承担责任。大型服务供应商还必须公开其能源消耗情况，以配合欧盟推动加密货币产业降低其高额碳排放量的举措。

这是2019年11月27日在法国斯特拉斯堡拍摄的欧洲议会全会现场。新华社记者张铖摄

加密货币市场发展迅速，包括比特币、以太币等加密货币以及其他基于区块链技术的可交易代币如“非同质化代币”(NFT）等，已成为西方年轻一代投资者追捧对象，但近两年来频频“爆雷”，引起各国金融监管机构警惕。

去年11月，美国大型加密货币交易平台FTX及其姊妹机构阿拉梅达研究公司宣布破产，让市值一度高达320亿美元的加密资产灰飞烟灭。创始人山姆·班克曼-弗里德被控诈骗等罪名，正在美国候审。

去年5月，曾经爆红的“稳定币”TerraUSD及其平台代币Luna崩盘，让全球投资者约400亿美元资产“人间蒸发”。创始人及主要操盘者、韩国人权道亨等人遭跨国通缉、上月落网，涉嫌发布夸大信息误导投资者，在美国和韩国均受到诈骗罪指控。

总部设在法国斯特拉斯堡的欧洲议会19日就新法案举行辩论时，分管金融服务的欧盟委员会委员玛丽德·麦吉尼斯说，假如新法案能够更早通过实施，FTX这类交易平台的活动本可受到监管约束，也许可免于垮台、不至于让投资者损失如此惨重。

欧洲议会当天通过的另一部法案则针对加密资产转账交易，旨在使加密货币产业与传统金融业所受监管规范更趋一致。欧盟说，该法规可预防犯罪分子利用加密货币从事洗钱等非法活动。

上述新法案在欧洲议会内的主要推手之一、议员埃内斯特·乌尔塔松说，上述新法规的出台，“标志着加密资产世界无法无天的‘蛮荒西部’时代就此终结”。他说：“十几年来，相关规范缺位导致许多初次投资加密货币的人蒙受巨额损失，而为诈骗分子和国际犯罪网络提供了安全避风港。”

新法案号称“全球首部全面规范加密货币市场法规”。不过，一些批评者认为，其草案内容所涉监管力度仍不足，对大型服务供应商的要求和监督应更严格。

另一些批评者还担心新法规会阻碍创新。麦吉尼斯反驳说：“我们相信设置一个监管框架会让这一产业在一个更有凝聚力、更安全的环境下进化。”她说，希望其他国家可效仿出台类似法规。

《加密资产市场法规》草案由欧盟委员会于2020年提出，经欧洲议会表决通过后，还需欧盟各成员国同意才能完成立法程序。据法新社报道，该法案预计自2024年7月起在全欧盟范围内逐步推广实施。（沈敏）

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