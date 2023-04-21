新华社北京4月21日电 随笔：美国盟友体系破漏频出

新华社记者郑汉根

近期，美国军方“泄密门”事件再次暴露了美国对其盟友国家的大规模监控。多年来，美国种种损害盟友利益的做法让广大盟友越发不满，美国的盟友体系如今破漏频出。

美国将中国视为战略竞争对手，要求盟友跟随其遏制中国，但美方听到最多的是“我们不想跟”的声音。中国如今是很多国家的合作伙伴，这其中不乏美国盟友。不断前进的中国给世界提供着巨大的发展机遇，而且从未对任何国家构成威胁，与中国“脱钩”明显不符合这些国家自身利益。法国总统马克龙说，欧洲不能盲目追随美国的领导。美国《政治报》近日发表评论说，对拜登政府采取进一步行动孤立中国可能带来的潜在经济痛苦，美国的盟友越来越直言不讳。美国政治风险咨询公司欧亚集团的创始人兼总裁伊恩·布雷默说，几乎没有美国盟友真正支持与中国进行“冷战”。

多年来，美方对盟友的种种伤害，让美国“损友”的本质越发暴露无遗。从法国手中抢走数百亿美元核潜艇订单；疫情期间“截和”运往欧洲的抗疫物资；出台的《通胀削减法案》严重损害欧洲伙伴的经济利益；利用乌克兰危机，加紧对欧洲盟友的掌控，破坏欧洲的战略自主，实现其遏俄控欧的战略目标……无论是在经贸、政治还是安全领域，美国为了自身利益，不惜向盟友背后“捅刀子”，让盟友心寒。英国《经济学人》周刊网站评论说，美国的“经济民族主义”将加剧美欧之间的紧张关系。“有这样的朋友，还需要什么敌人？”欧洲理事会前主席图斯克的感慨在欧洲越来越有共鸣。

美国为巩固其霸权制造的安全困境，让许多盟友对美国的所谓“安全承诺”越发丧失信心。美国不断拱火乌克兰危机，把欧洲盟友绑上战车，让欧洲安全承受巨大压力。在中东地区，美国长期搞“拉一派打一派”等做法，搞得中东地区长期动荡不安。如今，包括沙特和阿联酋等美国传统盟友也都不再愿意继续被美国的中东政策牵着鼻子走。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼不久前表示，他准备在没有美国帮助的情况下独自行动谋求沙特的利益，包括和美国的对手伊朗重建关系。对于近期中东地区出现的“和解潮”，日本《产经新闻》评论说，中东紧张局势的缓和正在让“抛开美国”的地区格局加速确立。

为何盟友日益与美国离心离德？这是因为，美国的霸权行径和零和博弈思维，在国际上制造对抗分裂，严重损害包括广大盟友国家在内的发展利益；这是因为，美国建立的所谓盟友体系，其本质是借这一体系为自己号令世界、在全球收割利益服务；这也是因为，许多盟友意识到，一味追随美国到头来只会让自己伤痕累累。简言之，美国真正需要的不是能跟自己平起平坐的朋友，而是唯美国马首是瞻、能为自己的霸权战略目标出人出钱的“跟班”。

如果说过去美国以其强大实力，还能做到自己“吃肉”的同时让盟友“喝汤”，让盟友跟随自己的霸权触角得到一些利益分享，然而随着如今国际力量对比的变化，以及美国自身在包括经济、民生等领域问题重重，美国的霸权触角也越发显出无力之势，对盟友的所谓“承诺”更加口惠而实不至。相应地，美国在盟友面前的自私本质越发显露无余，美国与盟友之间的“离心”趋势也日益明显，许多盟友从敢怒不敢言到如今敢怒也敢言了。

以利合者，利尽则散；以势交者，势尽则疏。如今的美国盟友体系，破漏频出，虽然表面架子还在，但是其内在结构已经开始嘎嘎作响了。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)