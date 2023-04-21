新华社哈拉雷4月20日电 通讯：津巴布韦青年流行学中文

新华社记者张保平

尽管中国和津巴布韦远隔重洋，但学习中文正在津巴布韦青年中成为一种流行趋势，拉近着两国之间的距离。

今年4月20日是第14个联合国中文日。中文是世界上使用人数最多的语言之一，也是联合国官方语言之一。在意识到中文的重要性之后，哈拉雷津格罗语言咨询公司的洛雷恩·恩甘加决定学习这门古老的东方语言。

“津巴布韦和中国的关系非常好。许多中国人来津巴布韦购物、投资和旅游。许多津巴布韦人也去中国购物、学习和观光，但不少中国人不会说英语，很多津巴布韦人不会说中文，因此学习中文后会有更多的机会。”恩甘加用近乎标准的中文告诉记者。

虽然中文很难学，但对中文爱好者米尼娅·鲁库查来说，掌握这门语言的秘诀就是，熟能生巧。“我每天都读中文书，听中文音频，看中文电影，这样就能提高我的中文能力。”

“我喜欢学习这门语言，所以我永远不会放弃。虽然中文很难，但我们老师的教学风格让学习变得有趣。”她说。

津巴布韦一所大学的中文讲师塔万达·津欣多介绍，随着“一带一路”倡议落地开花，越来越多的中国人来津巴布韦做生意，该国对中文翻译服务的需求急剧增长，报名参加中文课程的人也越来越多。“只要能熟练掌握中文，在津巴布韦就会有更多的机会。”

津巴布韦官方统计显示，中国是津巴布韦最大的外国投资来源国，投资涉及农业、能源和通信等领域。对津巴布韦年轻人来说，懂中文，就有了进中资公司的敲门砖。

在哈拉雷一家中资公司做翻译的乔治·奇伦巴说，文化和语言密不可分，了解两种文化的人在交流中起着重要作用。“如果你了解这种文化，了解他们的语气和表达方式，你就能更好地向来自不同文化的人传达他们的意思。”

业内人士认为，随着中国和津巴布韦间经贸合作和文化交流的蓬勃发展，越来越多的津巴布韦年轻人将选择中国作为首选留学目的地。

据中国驻津巴布韦大使馆介绍，为促进津巴布韦的中文教学，2007年津巴布韦大学和中国人民大学联合建立孔子学院，迄今已有1.6万多名学生在津大孔院学习中文和中国文化课程。孔院还举行各类文化活动，活动受众超过20万人次。

随着中文教育和中国文化受到越来越多津民众和学生的喜欢，孔院又在一些当地学校开设了中文教学点，以满足日益增长的教学需求。（报道员：塔法拉）

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