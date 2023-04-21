中越两国嘉宾与越南学生代表共同合影留念。人民网记者杨晔 摄

人民网河内4月21日电（记者杨晔）2023年国际中文日暨中国文化体验活动21日在越南河内大学举办。中国教育部中外语言交流合作中心主任马箭飞、中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟、河内大学副校长阮进勇等出席了开幕式。

马箭飞在致辞中表示，中国教育部中外语言交流合作中心联合中外教育机构共同倡议和发起的“国际中文日”系列文化活动。通过分享中文教育丰硕成果，展示中外教育机构多彩庆祝活动，搭建了中外语言教育文化交流合作的新平台，促进了世界多元多彩文明的交流对话和互学互鉴。“国际中文日”活动得到了包括越南河内大学在内的各国教育机构积极响应，至今已吸引全球150多个国家数千万民众踊跃参与。

马箭飞表示，中越两国是山水相连的邻邦，自古以来两国人民互相支持结下深厚友谊。近年来在两国领导人亲自关怀下，中越全面战略合作伙伴关系不断深入发展，为两国语言、教育、文化合作开辟了广阔空间。目前中国有20多所高校开设越南语专业，我们也高兴地看到，越来越多的越南年轻人选择学习中文、留学中国。中外语言交流合作中心与包括河内大学在内的诸多越南高校，保持着良好的合作关系并根据需求提供力所能及的支持，派遣中文教师、志愿者，提供中文教师奖学金，联合开发教材，举办HSK考试，开展在线中文教学等项目进展顺利，深受中文学习者的欢迎与好评。

郑大伟在讲话中表示，进入新时代，中越关系以及在各领域的交流合作蓬勃发展。去年10月，习近平总书记与阮富仲总书记在北京举行会谈，就加强和深化新时代中越全面战略合作伙伴关系达成重要共识。双方同意落实好两国教育合作协定，鼓励互派留学生到对方国家学习。中方宣布未来5年向越方提供不少于1000个中国政府奖学金名额，以及不少于1000个国际中文教师奖学金名额，帮助越方培养高水平人才和国际中文教师，这将为中越两国的教育合作起到极大的促进作用。

阮进勇在致辞中表示，中文是世界上少有的几种古老语言之一，至今仍是全球使用人数最多的语言。中越是同志加兄弟的友好邻邦，越南的中文学习者参加中国教育部中外语言交流合作中心组织的汉语水平考试的人数在各个国家中名列前茅。感谢中国政府长期以来对越南河内大学中文教学的大力支持，很多越南师生因为获得中国的各种奖学金得以赴华留学深造，很多中国大学免费给学生提供网络学习中文的机会。中方的付出让更多越南青年了解了真实的中国和友善的中国人民，加深了对中国优秀文化的理解，进一步了解了中越深厚的传统友谊。

本次活动由河内大学孔子学院主办，广西师范大学出版社独秀书房河内大学孔子学院店协办。

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