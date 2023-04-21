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“爷青回”！“特种兵式旅游”引日本网友共鸣

2023年04月21日13:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月21日电 （记者张靖）一天4万步、只睡3小时、在车站过夜的“特种兵式旅游”，不仅在国内火了，也引起了日本网友的关注和共鸣。日前，人民网的一篇有关《中国年轻人热衷“特种兵式旅游”》的日文报道在海外社交平台引发近万日本网友参与热议，浏览量超130万。

熟悉的场景勾起了一部分日本网友的回忆，“这是中国版的《周三怎么样》吧（1996年在日本开播的一档综艺节目，其中的低预算且行程艰苦的旅游板块很受关注）”“用青春18券（日本一种限定车型及使用时间的周游券）就得是‘特种兵式旅行‘才行吧”……

也有一部分日本网友感叹“年轻真好”。

“4万步好厉害啊。”

“是什么驱动他们做到这个程度？”

“腰腿真棒。”

“只有年轻体力好的时候才能（这样旅游），挺好的。在还有周游券的平成年代初期，我也这么干过。”

“这强度不亚于骰子旅行（低价随机抽旅游地点，并在限定时间内使用）。”

“这是只有年轻时候才能做到的‘疯狂’呀。”

“太有毅力了！会成为一段不错的经历呢。”

看过之后跃跃欲试的日本网友表示，“应该玩得很开心吧，旅行结束后的疲劳和充实感会特别好”“会成为10年后特别美好的笑谈和回忆吧”“讲真，看起来非常有趣，不过如果是日本，景色没什么太多不同，感觉会无聊”。

甚至还有人想尝试日本版的“特种兵式旅游”。

“4万步，直线距离相当于将近30公里，不过如果是徒步边走边逛景点，差不多是20来公里。如果在公共交通更便利的日本，应该能压缩出一个更紧凑的行程。”

也有一部分网友看了高强度的“特种兵式旅游”直呼 “廉颇老矣”。

“晚上只睡3个小时太难了。除此之外，只要足够年轻应该都能做到。”

“只睡3个小时不太行。”

“这是修行吧。”

“太严酷了。”

不过也有网友表示自己“老当益壮”。“我现在40多了，完全可以做到，比如通宵爬山之类。很不可思议的是只要走起来就不觉得困，所以能爬到超越自己预想的高度”。

“特种兵式旅游”不但勾起了日本网友的回忆和共鸣，更引发了他们的好奇，“很有意思吧，SNS上发点照片看看。”

“特种兵式旅游”火了，点燃了中日两国互联网。这或许是因为它是一个有关年龄、人生阶段的独特体验。不一样的国家，不一样的时代，一样的青春，这就是青春本来的样子。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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