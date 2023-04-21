新华社上海4月21日电（记者成欣、有之炘）国务委员兼外交部长秦刚21日在上海出席“中国式现代化与世界”蓝厅论坛开幕式并发表主旨演讲。

秦刚说，最近，我们经常听到一些奇谈怪论，声称中国挑战“基于规则的国际秩序”、“试图用武力或胁迫方式单方面改变台海现状”、“破坏台海和平稳定”。这些言论违背起码的国际常识和历史正义，其逻辑是荒谬的，其后果是危险的。

中国作为二战中伤亡最大的反法西斯盟国之一，作为第一个在联合国宪章上签字的创始会员国，我们把捍卫联合国权威、维护二战后国际秩序看成自己的神圣职责。在遵守联合国宪章宗旨和原则、国际法和国际关系基本准则方面，中国的记录是最好的。我们无需有的国家或国家集团提醒。是谁对联合国合则用、不合则弃，是谁在破坏国际秩序，是谁在搞霸权霸凌霸道，自有公论。

秦刚强调，台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分，两岸同属一个中国，这是台湾的历史，也是台湾的现状。台湾回归中国是二战后国际秩序的组成部分，《开罗宣言》白纸黑字写着，《波茨坦公告》清清楚楚印着。今天，破坏国际规则、单方面改变现状、破坏台海稳定的，不是中国大陆，而是“台独”分裂势力以及少数企图利用“台独”的国家。他们定义的规则、现状、稳定实质上就是要架空一个中国、“和平分裂”中国，就是要篡改二战历史、颠覆战后秩序、践踏中国主权。14亿多中国人民不会答应。中国的土地收回来了，就绝不会再失去。战后国际秩序建立起来了，就绝不允许被颠覆。

维护国家主权和领土完整天经地义。我们要正告那些打着国际秩序旗号，干着破坏国际公理勾当的势力：台湾问题是中国核心利益中的核心，谁要在一个中国原则上做文章，我们绝不含糊；谁要在中国主权安全上搞动作，我们绝不退让。在台湾问题上玩火者，必自焚。

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