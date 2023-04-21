人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

秦刚：维护二战后国际秩序是神圣职责

2023年04月21日11:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社上海4月21日电（记者成欣、有之炘）国务委员兼外交部长秦刚21日在上海出席“中国式现代化与世界”蓝厅论坛开幕式并发表主旨演讲。

　　秦刚说，最近，我们经常听到一些奇谈怪论，声称中国挑战“基于规则的国际秩序”、“试图用武力或胁迫方式单方面改变台海现状”、“破坏台海和平稳定”。这些言论违背起码的国际常识和历史正义，其逻辑是荒谬的，其后果是危险的。

　　中国作为二战中伤亡最大的反法西斯盟国之一，作为第一个在联合国宪章上签字的创始会员国，我们把捍卫联合国权威、维护二战后国际秩序看成自己的神圣职责。在遵守联合国宪章宗旨和原则、国际法和国际关系基本准则方面，中国的记录是最好的。我们无需有的国家或国家集团提醒。是谁对联合国合则用、不合则弃，是谁在破坏国际秩序，是谁在搞霸权霸凌霸道，自有公论。

　　秦刚强调，台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分，两岸同属一个中国，这是台湾的历史，也是台湾的现状。台湾回归中国是二战后国际秩序的组成部分，《开罗宣言》白纸黑字写着，《波茨坦公告》清清楚楚印着。今天，破坏国际规则、单方面改变现状、破坏台海稳定的，不是中国大陆，而是“台独”分裂势力以及少数企图利用“台独”的国家。他们定义的规则、现状、稳定实质上就是要架空一个中国、“和平分裂”中国，就是要篡改二战历史、颠覆战后秩序、践踏中国主权。14亿多中国人民不会答应。中国的土地收回来了，就绝不会再失去。战后国际秩序建立起来了，就绝不允许被颠覆。

　　维护国家主权和领土完整天经地义。我们要正告那些打着国际秩序旗号，干着破坏国际公理勾当的势力：台湾问题是中国核心利益中的核心，谁要在一个中国原则上做文章，我们绝不含糊；谁要在中国主权安全上搞动作，我们绝不退让。在台湾问题上玩火者，必自焚。

(责编：胡永秋、常雪梅)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部