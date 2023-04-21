■ 李 婕

5.2%、5.3%、5.6%，近期国际机构纷纷上调今年中国经济增速预期。这让年初那些借中国防疫转段大肆渲染中国经济衰退的美国政客们又一次被“打脸”了。

回看这3年，一些美国政客和媒体一次次借疫情唱衰中国发展，说辞五花八门，但最终一次次被现实粉碎——

最初疫情突袭，他们宣扬中国“最坏时刻”到来。现实是，2020年中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体，中国市场的强劲表现支撑着众多跨国企业的全球业绩。

疫情在全球蔓延，他们又鼓吹“小院高墙”“脱钩断链”。现实是，2021年中国货物贸易进出口总值超39万亿元，同比增速高达21.4%。

中国坚持“动态清零”政策，他们极力渲染这一政策对世界经济的负面影响，声称大批外企即将撤离。现实是，2022年中国实际使用外资增长8%，GDP保持增长。

任这些人如何“孜孜不倦”、痴人说梦，都改变不了一个事实：3年来，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，中国经济保持恢复向好态势，为世界经济复苏增添强大动力。

放在国际社会一比较，结论更是清晰不过。

看经济增长——2020至2022年，中国GDP年均增速达4.5%，增速大幅高于美国（1.7%）、欧盟（1.1%）、日本（-0.4%）等主要经济体。3年间，中国GDP增量约3.5万亿美元，占全球经济增量比重超过1/4，是世界经济恢复增长的主要稳定器。

看社会发展——中国不断优化调整防控措施，较短时间实现了疫情防控平稳转段，经济社会大局保持稳定。国际货币基金组织数据显示，2020至2022年，全球通胀水平分别为3.2%、4.7%和8.8%，而中国年均物价上涨率为1.8%；全球贸易投资大幅下行，而中国货物进出口和吸引外资连创历史新高。中国稳定向好的发展，让唱衰者一次次灰头土脸。

有国外网友忍不住提问：为何一些美媒和政客在近几十年里多次预测中国即将衰落，但这些预测全部落空？

从所谓的“中国崩溃论”“经济失速论”到“产能过剩论”“债务危机论”，为啥他们对中国发展前景的判断总处于“失准”“失灵”状态？

这种“认知失调”，折射的是封闭僵化的世界观。一些人看中国发展之所以不准，因为他们以僵硬的标准、系统和模型来衡量中国，片面截取某些数据，却从未真正理解中国的发展模式，考察社会的细微机制和结构。殊不知，中国式现代化与西方国家存在明显差异。英国知名学者马丁·雅克说，如果以西方棱镜观察中国，那么永远无法看到中国的整体状况，同时也无法对中国做出正确的判断。

这种“屡败屡唱”，显露出的是别有用心的真面目。说来奇怪，在一些人口中，“中国衰退论”与“中国威胁论”完全并行不悖。他们既可以用“中国衰退”散布虚假信息和错误言论，试图干扰全世界对中国的信心，进而影响中国发展；又可以用“中国威胁”人为塑造外部挑战，试图以此弥合其国内社会贫富差距、种族问题、极端自由主义等带来的分裂。这般左右横跳，恰恰说明所有这些论调充斥着话语陷阱、政治企图。

谎言说得多了，大家就真信了吗？看看外资企业来华发展的密集步伐，再听听跨国公司“投资中国就是投资未来”的心声，就会明白，唱衰中国发展，完全是痴人说梦话！当下，中国经济增长动能和态势强劲。一个长期稳定、一心发展、脚踏实地、勇毅前行的中国，一定是世界繁荣稳定的巨大力量。

（作者为本报评论员）

(责编：刘洁妍、徐祥丽)