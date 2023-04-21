新华社北京4月20日电 综合新华社驻外记者报道：4月20日是中国传统二十四节气之一的“谷雨”，也是第14个联合国中文日。多国举办中国传统文化展、文艺表演、“汉语桥”中文比赛等丰富多彩的庆祝活动，迎接联合国中文日。

瑞士日内瓦万国宫20日举行“盛世雅赡——庆祝联合国中文日暨中国历代绘画大系之宋画展”活动，联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使，以及各国常驻代表和国际组织负责人出席了活动。

瓦罗瓦娅在致辞中说，今年联合国中文日聚焦“旅程”这一概念，这与中国的历史、文化和语言产生深深的共鸣。中文不仅是一种交流工具，更反映了中国人的生活方式、信仰信念和价值观念与全世界紧密相连。

陈旭在致辞中说，中文是中华文明的瑰宝，也是人类文明的共同财富。近年来中文越来越受到世界各国人们的喜爱，每年的联合国中文日已经成为全球中文爱好者的重要节日。绘画承载着中华文化的历史记忆，凝结着灿烂的东方文明，希望通过今天的中文日活动进一步增进人们对中国传统文化的了解，促进东西方文明交流互鉴，推动不同文明共同成为人类发展进步的不竭动力和源泉。

当天，中国驻瑞士大使馆在首都伯尔尼举办相关庆祝活动。从4月10日起，瑞士日内瓦大学孔子学院及洛桑、苏黎世、弗里堡等地多所中文学校及大学学联也先后举办多项庆祝活动，系列活动将持续到5月上旬。

20日，泰国多家孔子学院举办线上线下庆祝活动。朱拉隆功大学孔院举办“13世纪中国戏剧中的爱情”文化讲座，吸引了不少中国文化粉丝；当地其他孔院和孔子课堂分别在线举办跨国中文爱好者交流会和多国孔院联合庆祝活动。

吉尔吉斯国立民族大学孔子学院19日在首都比什凯克国家历史博物馆举办“中国传统文化展”，吉教育文化界等各方代表近500人近距离体验中医、书画、太极拳等中国传统文化。活动现场，当地太极拳协会现场展示并教学，观众跟随教练有模有样地练起来；众多参观者在中国传统医学体验区，感受针灸、推拿、刮痧等中医疗法。

穿中国红盘扣唐装吟诵《再别康桥》、着青花瓷旗袍跟着《芒种》跳团扇舞……这些别开生面的表演出现在19日纳米比亚大学举办的大中学生“汉语桥”比赛中。为了庆祝联合国中文日，中国驻纳米比亚大使馆联合纳米比亚大学孔子学院共同举办这一赛事，吸引了来自当地6所中学和纳米比亚大学的上百名师生参加。

该赛事已连续举办多届，比赛项目包含个人演讲、知识问答、才艺展示三个环节，其中才艺展示最受观众期待、现场最火爆。与往年相比，今年的才艺展示呈现出质量高、类型多元、紧跟中国国内潮流的特点。

在克罗地亚首都萨格勒布近郊的德拉古廷·塔迪亚诺维奇小学，中国驻克罗地亚大使馆和萨格勒布大学孔子学院18日共同庆祝联合国中文日。孔院教师们精心准备了中国书法、剪纸、茶艺等体验活动，舞狮、琵琶和古筝演奏、太极扇表演等精彩纷呈的文艺演出让现场观众大饱眼福。

出席活动的使馆参赞杜鹤亭表示，此次活动是中国大使馆和孔院推动中华文化进校园的一次很好尝试，希望能够促进中克文化交流，让更多克罗地亚人了解中华文化，助力两国关系发展。（参与记者：王其冰、陈俊侠、关建武、李学军、陈诚、余音潼、宋宇）

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