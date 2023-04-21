新华社洛杉矶4月20日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舟”以及飞船集成系统20日进行了首次试验发射。火箭升空不久后爆炸，飞船未能进入预定轨道。

美国中部时间20日8时33分（北京时间21时33分），太空探索技术公司确认“星舟”从位于美国得克萨斯州博卡奇卡的研发、测试和发射基地升空。几分钟后，火箭爆炸。目前爆炸原因尚未公布。

太空探索技术公司在社交媒体上说，火箭一二级分离前，“星舟”经历了“意外快速解体”。任务团队将评估相关数据，为下一次飞行测试继续努力。当天的试验有助于提高“星舟”的可靠性。

太空探索技术公司创始人、首席执行官兼首席工程师埃隆·马斯克在社交媒体上表示，从试验发射中学到了很多，有助于几个月后的下一次尝试。

“星舟”火箭以及飞船集成系统的首次试验发射原计划于4月17日进行，后因火箭的压力调节阀冻结而取消。

据太空探索技术公司网站介绍，“星舟”重型运载火箭总高度约120米，技术上包括两部分：火箭的上面级“星舟”飞船船舱和火箭第一级“超级重型”助推器。“星舟”属于可回收火箭，比太空探索技术公司现有的“猎鹰9”和“猎鹰重型”运载火箭更大。其设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球和火星等。“星舟”可将超过100吨载荷送入地球轨道。

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