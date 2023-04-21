人民网雅加达4月20日电（记者张杰）当地时间18日下午，当代世界研究中心和印尼外交政策协会在印尼共同举办“看中国，听世界”海外论坛。当代世界研究中心副主任齐炜出席论坛，印尼外交部前副部长、印尼外交政策协会创始人迪诺·帕迪·贾拉尔主持，根塔拉研究所、哈比比中心、印尼大学、印尼希望之光大学等知名智库和高校专家学者参会。

齐炜以《十年同行结硕果，长风破浪启新程》为题发表演讲，表示近年来印尼发展喜报频传，备受国际瞩目。在两国元首坚强领导下，中印尼关系行稳致远。当前，中国正以中国式现代化推进民族复兴。全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，丰富了人类命运共同体内涵，成为全球重要公共产品。2023年是习近平主席提出“一带一路”倡议10周年，是中国印尼全面战略伙伴关系10周年，同时印尼担任东盟轮值主席国，两国关系发展迎来新的重要机遇。

与会印尼智库专家学者普遍认同齐炜对两国关系评价，看好中国发展前景。演讲结束后，齐炜同与会智库专家学者就共同关心的问题、智库合作进行了深入交流。

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