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外交部发言人——

敦促美国等发达国家审慎评估自身经济金融政策外溢影响

2023年04月21日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月20日电  （记者戴楷然）外交部发言人汪文斌20日表示，当前国际金融风险突出，同美国等发达国家货币政策激进调整密切相关。中方敦促美国等发达国家审慎评估自身经济金融政策的外溢影响，及时稳定市场预期，避免对全球金融稳定造成恶性冲击。

　　当日例行记者会上，有记者问：近日，国际货币基金组织发布的新一期《全球金融稳定报告》指出，美国银行业动荡等因素加剧全球金融稳定风险。中方对此有何评论？

　　“全球金融稳定事关世界经济复苏发展成效和各国共同利益，需要各方共同维护。当前国际金融风险突出，同美国等发达国家货币政策激进调整密切相关。国际各方普遍认为，美国经济金融政策已成为全球金融稳定的最大挑战。”汪文斌说。

　　汪文斌说，美联储去年以来激进加息，大幅推高了全球融资成本，加剧国际资本无序流动。这不仅导致美欧一些银行破产或被收购，也加重了新兴市场和发展中国家的困难，不利于世界经济稳定复苏和全球共同发展。

　　他说，有关研究显示，全球债务负担较重国家近一半的债务来自发达国家的商业债权人。去年以来美国等发达国家利率水平走高，显著加重这些国家的偿债负担，让他们陷入偿债的恶性循环、面临债务违约的突出风险。

　　“我们敦促美国等发达国家审慎评估自身经济金融政策的外溢影响，及时稳定市场预期，避免对全球金融稳定造成恶性冲击。同时，我们呼吁发达国家倾听广大发展中国家真实心声和紧迫需要，为面临困难的国家提供‘真金白银’帮助，停止‘口惠而实不至’和向他人推责，切实承担起维护全球金融稳定、促进世界经济复苏的应尽义务。”汪文斌说。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月21日 15 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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