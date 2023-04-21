本报记者 陈一鸣

秘鲁劳动和就业促进部近日发布的最新数据显示，今年第一季度，占全国总人口超过1/4的首都利马，就业同比增长4.1%。数据显示，随着秘鲁政府一系列促进经济增长和稳定就业的措施产生效果，该国失业率自2020年的高点持续下降，目前失业率已稳定在个位数。秘鲁劳动和就业促进部的一份职业需求调查结果显示，随着经济活动在后疫情时代趋于活跃，2023年秘鲁全国预计将新增近35万个工作岗位。

秘鲁国家统计和信息研究所的数据显示，截至2022年12月，该国就业率从11月的92.4%提高到92.9%，失业率从3个月前的7.6%降至7.1%。秘鲁出口和旅游促进委员会表示，作为秘鲁重要产业的旅游业从今年起开始复苏，预计全年将迎来约250万人次外国游客，秘鲁国内游客数量也将达到3400万人次，将为与旅游、餐饮、交通相关的行业带来大量就业机会。

为进一步提高就业率，秘鲁劳动和就业促进部与多家私营机构开展合作，启动名为“为你的工作做好准备”的在线就业培训项目。求职者登录秘鲁劳动和就业促进部就业局的门户网站，可以在显著位置看到该项目的注册入口，以及数十个按照不同职业领域和难易程度进行分类的培训课程。项目还包括在线交流环节，帮助求职者提升技术运用、金融、社会交往等方面的知识和技能，以便让他们“更好、更快、更可持续地进入劳动力市场”。

2022年以来，秘鲁劳动和就业促进部在全国范围内举办了数十场推动就业活动，通过网站发布近10万条招聘信息，鼓励企业向社会提供更多就业岗位。该部还推出100多个就业培训项目，帮助求职者获得更多正规职业培训的机会。秘鲁政府还启动Moodle线上培训平台，为低收入群体提供相关培训课程，提升其就业能力，助力融入劳动力市场。

目前，秘鲁的小微企业占国内企业总数的99%，提供了全国70%的就业岗位。为加大对小微企业的扶持、稳定就业形势，秘鲁政府实施了“小微企业促进计划”。小微企业无需提供信用记录，只需经过银行评估，就可以参与该计划，获得营运资金、购置固定资产等方面的信贷担保。秘鲁经济和财政部预计，该计划将使约14万家小微企业受益，从而增加大量就业机会。

此外，秘鲁国家劳动监察局自2022年4月中旬起，对就业市场法律实施情况进行检查，监督用人单位严格遵守劳动法、安全生产法以及与员工职业健康有关的法律法规，以确保就业市场更加平稳。

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 15 版）

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