孙 艳

近日，国际货币基金组织发布的最新数据显示，法国经济今年有望增长0.7%。法国央行也上调了今年一季度经济增长预期，认为今年前两个月工业和商业服务活动活力增强。同时，法国3月制造业采购经理指数（PMI）跃升至54，高于上月的51.7。分析认为，法国经济整体上正回归温和复苏轨道。

2020年9月，法国启动大规模经济复苏计划，推出一系列“组合式”举措，以提高企业竞争力、推动绿色增长及战略性新兴产业发展，这成为助推法国经济回归增长轨道的重要动力。自2020年以来，法国新设立企业数量连创新高，2022年达107.2万家，其中27.99%为初创企业，微型企业占61.19%。失业率则连创新低，2022年第四季度降至2008年以来最低值7.2%。

在促进企业竞争力方面，一是减负降税，加强对中小微企业的融资支持。之前，法国企业的生产税种类多且税额高，2018年企业生产税占国内生产总值3.2%，是同期欧盟平均水平的两倍。自2021年初以来，法国持续削减包括企业应缴增值税、企业厂址应纳土地税等生产税，惠及42%的中型企业、32%的小型企业及26%的大型企业。同时，还投入30亿欧元鼓励包括国家投资银行、商业银行、各地投资基金在内的金融机构，帮助企业提高投融资能力。

二是加强国家经济和技术自主。过去3年来，法国投入10亿欧元专项基金扶助工业发展，鼓励法国工业企业将生产活动迁回本土，并重点支持医药卫生健康、农产品加工、重要工业原材料、电子、5G应用等产业部门。

三是实施“部分失业”措施。即企业承诺不因疫情造成经营活动停摆而解雇员工，保留其工作岗位，向政府申请补偿救助，并设专款为此类员工提供如网络信息技术、新能源汽车等职业技能培训，增强其就业能力。

在推动绿色增长及战略性新兴产业发展方面，法国是率先贯彻“欧洲绿色新政”并将“下一代欧盟”绿色复苏增长战略纳入本国发展计划的欧盟国家。法国政府确定了绿色氢能、低碳发展、量子计算和网络安全等优先投资领域，并启动相应发展战略，自2021年起5年内总预算达200亿欧元。积极的产业政策也吸引了大量外来投资，法国在2022年连续第四年成为吸引外国直接投资最多的欧洲国家。

不过，法国经济复苏之路仍面临一些挑战。首先，相关政策实施效果还有待进一步观察。如产业回迁计划自实施以来，法国政府已审批援助近1000个回迁申请项目，但提升本土制造能力、产业活力及就业吸纳能力并非短期内就能实现。加上美国为一己私利出台《通胀削减法案》，对包括法国在内的欧洲工业体系构成不小冲击。其次，公共债务压力突出。法国公共债务占国内生产总值的比重多年来均超过欧盟警戒线和欧盟平均值，2022年达111.6%。此外，通胀加速、乌克兰危机等不利因素将在2023年继续困扰包括法国在内的欧盟地区经济复苏。

这些机遇和挑战将持续考验法国经济韧性和长期竞争力。因此，营造与维护平稳、可持续的外部经济环境，加强与各方经济合作，对法国经济中长期发展至关重要。

（作者为中国社会科学院欧洲研究所副研究员）

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 15 版）

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