吉树民

古丝绸之路曾是中国和中亚国家农业交流的重要通道，促进了农业技术、农业文明的沟通与交流。在共建“一带一路”合作和中塔发展共同体建设深入推进的背景下，中塔农业合作前景广阔，给双方发展带来重要机遇。

2013年，习近平主席提出共建“一带一路”倡议。塔吉克斯坦率先表达支持并同中方签署共建“一带一路”合作文件，推进该国“2030年前国家发展战略”同共建“一带一路”倡议深入对接，推动双边关系不断向前发展。

农业是塔吉克斯坦国民经济主要产业，保障粮食安全是塔重要发展战略之一，也是中塔共建“一带一路”合作重点领域。共建“一带一路”倡议提出以来，中塔双方秉持共商共建共享原则，共同打造了以中泰新丝路塔吉克斯坦农业纺织产业园为代表的一批高质量、标杆性农业合作项目。中泰新丝路塔吉克斯坦农业纺织产业园集棉花种植、皮面加工、纺纱、织布、印染、成衣全产业链于一身，已成为中亚地区最大、产业部门最全的示范性园区和世界农业纺织产业最完整的园区之一，可为当地民众提供上千个就业岗位。该项目填补了塔吉克斯坦国内多项产业空白，对塔农产品加工行业发展和贸易出口具有重大意义。2022年4月，塔吉克斯坦总统拉赫蒙出席产业园三期和四期项目投产仪式，高度评价两国农业合作成果，对下一步更高水平、更大规模的合作充满期待。此外，新疆中泰海华塔中农业示范园、经研银海中塔农业科技示范中心项目、塔中农业开发公司项目等中塔农业合作项目有序推进，为中塔农业合作注入源源不断的动力。

中塔在农产品贸易方面合作的节奏也在加快。中国正从塔吉克斯坦进口越来越多的农产品。塔方积极组织企业参加中国国际进口博览会、中国—亚欧博览会等展会，在实现樱桃、柠檬对华出口的基础上，积极推动葡萄、蜂蜜等优质农产品进入中国市场。

中塔农业合作拥有良好基础，正行进在希望的田野上。良好的双边关系、充分的互补需求，为两国拓展更深层次农业合作创造了有利条件。中方愿同塔方共同努力，让农业合作成为中塔高质量共建“一带一路”合作的新亮点和新增长点，更好造福两国和两国人民。

（作者为中国驻塔吉克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 03 版）

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